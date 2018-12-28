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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Як "Народний фронт" пояснив свою причетність до контрафактного тютюнового бізнесу

      Схеми 169 Читать новость на русском

      Тютюнова фабрика "Юнайтед Табако", яка у 2017 році розпочала роботу у Жовтих Водах, що у Дніпропетровській області, випускає сигарети із підробленими акцизними марками та пов'язана із депутатами Верховної Ради від "Народного фронту".

      Журналісти "Схем" придбали 11 пачок сигарет марки Pull, яка належить ТОВ "Юнайтед Табако", та віддали на експертизу Управлінню державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності Міністерства фінансів.

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      Результат перевірки показав, що з 11 пачок сигарет справжня акцизна марка була лише на одній, всі решта акцизок виявилися підробками. Вони не мали захисних червоних волокон, не відповідали кольоровій гамі, на них відсутні деякі графічні елементи та термочутлива фарба.

      Таким чином, з 11 пачок сигарет Pull, які журналісти закупили і відправили на експертизу, держава отримала сплату у вигляді акцизу лише за одну. Тобто, 15 гривень 46 копійок. Вдесятеро більша сума – а це 154 гривні 60 копійок, – яку мали сплатити з решти, десяти пачок, у бюджет не потрапила,
      – йдеться в розслідуванні журналіста "Схем" Максима Савчука.

      Народний депутат від "Народного фронту" Олег Кришин, до якого журналісти звернулися по коментар у Верховній Раді, на питання не відповів, лише двічі повторив: "Це провокація. Я на провокації не відповідаю". "Схеми" також надіслали запит екс-депутату Миколі Мартиненку із проханням про коментар стосовно причетності до діяльності "Юнайтед Табако".

      Згодом, 28 грудня, на офіційному сайті "Народного фронту" з'явилося повідомлення про те, що представник фракції Олег Кришин повністю спростував інформацію щодо його зв'язку з тютюновою фабрикою "Юнайтед Табако". Крім того, він вважає це проявом конкурентної боротьби на тютюновому ринку України. 

      Представник фракції
      Представник фракції "Народний фронт" Олег Кришин

      Він заявив, що інформація, яка була оприлюднена у ЗМІ, абсолютно нічим не підтверджена. Проте журналісти-розслідувачі програми "Схеми" провели ряд експертиз, згідно з якими на обладнанні "Юнайтед Табако" випускають як сигарети із оригінальними акцизними марками, так і з підробленими.

      Більше – дивіться в програмі.

      Теги: Новини України Розслідування Журналісти Народний фронт Законодавство
      Джерело: 24 канал
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