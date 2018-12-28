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      Как "Народный фронт" объяснил свою причастность к контрфактному табачному бизнесу

      Схемы 82 Читати новину українською

      Табачная фабрика "Юнайтед табака", которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах, что в Днепропетровской области, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками и связана с депутатами Верховной Рады от "Народного фронта".

      Журналисты "Схем" приобрели 11 пачек сигарет марки Pull, принадлежащей ООО "Юнайтед табака", и отдали на экспертизу Управлению государственной политики в сфере пробирного надзора и документов строгой отчетности Министерства финансов.

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      Результат проверки показали, что с 11 пачек сигарет настоящая акцизная марка была только на одной, все остальные акцизы оказались подделками. Они не имели защитных красных волокон, не соответствовали цветовой гамме, на них отсутствуют некоторые графические элементы и термочувствительная краска.

      Таким образом, с 11 пачек сигарет Pull, которые журналисты закупили и отправили на экспертизу, государство получило оплату в виде акциза только за одну. То есть, 15 гривен 46 копеек. В десять раз большая сумма – а это 154 гривны 60 копеек, которую должны были заплатить из оставшихся, десяти пачек, в бюджет не попала,
      говорится в расследовании журналиста "Схем" Максима Савчука.

      Народный депутат от "Народного фронта" Олег Кришин, к которому журналисты обратились за комментарием в Верховной Раде, на вопросы не ответил, лишь дважды повторил: "Это провокация. Я на провокации не отвечаю". "Схемы" также направили запрос экс-депутату Николаю Мартыненко с просьбой о комментарии относительно причастности к деятельности "Юнайтед табака".

      Впоследствии, 28 декабря, на официальном сайте "Народного фронта" появилось сообщение о том, что представитель фракции Олег Кришин полностью опроверг информацию о его связи с табачной фабрикой "Юнайтед табака". Кроме того, он считает это проявлением конкурентной борьбы на табачном рынке Украины.

      Представник фракції
      Представитель фракции "Народный фронт" Олег Кришин

      Он заявил, что информация, которая была обнародована в СМИ, абсолютно ничем не подтверждена. Однако журналисты-расследователи программы "Схемы" провели ряд экспертиз, согласно которым на оборудовании "Юнайтед табака" выпускают как сигареты с оригинальными акцизными марками, так и с поддельными.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Законодательство Народный фронт Журналисты Расследования
      Источник: 24 канал
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