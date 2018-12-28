Как "Народный фронт" объяснил свою причастность к контрфактному табачному бизнесу

Табачная фабрика "Юнайтед табака", которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах, что в Днепропетровской области, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками и связана с депутатами Верховной Рады от "Народного фронта".

Журналисты "Схем" приобрели 11 пачек сигарет марки Pull, принадлежащей ООО "Юнайтед табака", и отдали на экспертизу Управлению государственной политики в сфере пробирного надзора и документов строгой отчетности Министерства финансов.

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Результат проверки показали, что с 11 пачек сигарет настоящая акцизная марка была только на одной, все остальные акцизы оказались подделками. Они не имели защитных красных волокон, не соответствовали цветовой гамме, на них отсутствуют некоторые графические элементы и термочувствительная краска.

Таким образом, с 11 пачек сигарет Pull, которые журналисты закупили и отправили на экспертизу, государство получило оплату в виде акциза только за одну. То есть, 15 гривен 46 копеек. В десять раз большая сумма – а это 154 гривны 60 копеек, – которую должны были заплатить из оставшихся, десяти пачек, в бюджет не попала,

– говорится в расследовании журналиста "Схем" Максима Савчука.

Народный депутат от "Народного фронта" Олег Кришин, к которому журналисты обратились за комментарием в Верховной Раде, на вопросы не ответил, лишь дважды повторил: "Это провокация. Я на провокации не отвечаю". "Схемы" также направили запрос экс-депутату Николаю Мартыненко с просьбой о комментарии относительно причастности к деятельности "Юнайтед табака".

Впоследствии, 28 декабря, на официальном сайте "Народного фронта" появилось сообщение о том, что представитель фракции Олег Кришин полностью опроверг информацию о его связи с табачной фабрикой "Юнайтед табака". Кроме того, он считает это проявлением конкурентной борьбы на табачном рынке Украины.



Представитель фракции "Народный фронт" Олег Кришин

Он заявил, что информация, которая была обнародована в СМИ, абсолютно ничем не подтверждена. Однако журналисты-расследователи программы "Схемы" провели ряд экспертиз, согласно которым на оборудовании "Юнайтед табака" выпускают как сигареты с оригинальными акцизными марками, так и с поддельными.

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