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      Ограничение свободы слова: что прячут от журналистов в Администрации Президента

      Схемы 75 Читати новину українською

      Уже пятый год Петр Порошенко проводит в Администрации президента официальные приемы, стратегические совещания и рабочие встречи. О его повестке дня украинцы могут узнать из новостей, а вот информации о неофициальных встречах с олигархами и бизнесменами, которые снимают "Схемы", нет.

      Эту информацию невозможно получить по запросу или найти на официальном сайте – хотя граждане имеют право знать, кто имеет доступ к главе государства и, соответственно, может ли влиять на его решения. Об этом рассказали журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

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      Все записи о посетителях Администрации должны храниться в специальном журнале. Но он – как священная книга, содержание которой – тайное. С тех пор как кабинет президента на Банковой занял Петр Порошенко, журналист программы "Схемы" Сергей Андрушко систематически направляет в Администрацию президента информационный запрос с просьбой предоставить перечень лиц, которые посещали АП и встречались с Порошенко.

      Подсчет таких данных Администрацией Президента не осуществляется и ведение рабочих журналов не предусмотрено, вся информация о посетителях является конфиденциальной,
      – ответили в администрации.

      Год спустя, в 2016, на такой запрос тоже отказали и добавили еще одно основание: информация о тех, кто приходил к Порошенко, защищена законом "О персональных данных".

      Відповідь АП на журналістський запит

      Ответ АП на журналистский запрос

      Тогда же "Схемы" спрашивали у президента, почему Администрация скрывает данные о посетителях.

      Я проверю, что вы имеете в виду, но Администрация президента работает абсолютно прозрачно. Мне неизвестны факты, когда не сообщается об этом, или мы отказываемся от комментариев. Это – ответственность Администрации президента, и я еще раз это проверю,
      – заверил Петр Порошенко.

      Даже близкий соратник и кум президента, министр информационной политики Юрий Стець в 2016 году выступал с прогрессивной инициативой: требовал обнародования не только встреч, но и телефонных разговоров чиновников.

      ​Міністр інформаційної політики Юрій Стець

      Министр информационной политики Юрий Стець

      Требую, чтобы все телефонные разговоры, а также личные встречи с представителями политических сил, действующими народными депутатами и представителями бизнес-структур фиксировались в отдельном журнале и при первом же требовании средств массовой информации предоставлялись в публичный доступ,
      – заявлял Стець на внеочередном заседании правительства.

      Но даже после этого на очередной запрос по журналу посетителей "Схемы" получили очередной отказ. Основание – внутренняя инструкция по старым правилам: "сведения о посетителях Администрации Президента Украины содержат персональные данные, которые отнесены к информации с ограниченным доступом".

      Юрист и соавтор закона "О доступе к публичной информации" Оксана Нестеренко считает такой отказ незаконным.

      Это абсолютно незаконно, поскольку в соответствии с международными стандартами и украинского законодательства фамилии, имени, отчества являются персональными данными общего характера и не являются конфиденциальной информацией с ограниченным доступом, хотя и являются персональными данными,
      –  отметила Нестеренко.

      Кого скрывает "тайная книга" Президента – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Законодательство Расследования журналисты Петр Порошенко Администрация Президента
      Источник: 24 канал
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