Обмеження свободи слова: що ховають від журналістів у Адміністрації Президента

Уже п’ятий рік Петро Порошенко проводить в Адміністрації президента офіційні прийоми, стратегічні наради та робочі зустрічі. Про його порядок денний українці можуть дізнатися з новин, а от інформації про неофіційні зустрічі з олігархами та бізнесменами, які фільмують "Схеми", немає.

Цю інформацію неможливо дістати на запит або знайти на офіційному сайті – хоча громадяни мають право знати, хто має доступ до очільника держави та, відповідно, може впливати на його рішення. Про це розповіли журналісти програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший).

Читайте також: Ручні загони місцевої влади: навіщо Труханову, Кернесу і Філатову своя муніципальна варта

Усі записи про відвідувачів Адміністрації мали б зберігатися в спеціальному журналі. Але він – наче священна книга, зміст якої – утаємничений. Відколи кабінет президента на Банковій зайняв Петро Порошенко, журналіст програми "Схеми" Сергій Андрушко систематично направляє в Адміністрацію президента інформаційний запит із проханням надати перелік осіб, що відвідували АП і зустрічалися з Порошенком.

Підрахунок таких даних Адміністрацією Президента не здійснюється і ведення робочих журналів не передбачено, вся інформація про відвідувачів є конфіденційною,

– відповіли в Адміністрації.

Рік потому, у 2016, на такий запит теж відмовили й додали ще одну підставу: інформація про тих, хто приходив до Порошенка, захищена законом "Про персональні дані".



Відповідь АП на журналістський запит

Тоді ж "Схеми" запитували у президента, чому Адміністрація приховує дані про відвідувачів.

Я перевірю, що ви маєте на увазі, але Адміністрація президента працює абсолютно прозоро. Мені невідомі факти, коли не повідомляється про це, або ми відмовляємося від коментарів. Це – відповідальність Адміністрації президента, і я ще раз це перевірю,

– запевнив Петро Порошенко.

Навіть близький соратник і кум президента, міністр інформаційної політики Юрій Стець у 2016 році виступав із прогресивною ініціативою: вимагав оприлюднення не тільки зустрічей, але й телефонних розмов урядовців.



Міністр інформаційної політики Юрій Стець

Вимагаю, щоб всі телефонні розмови, а також особисті зустрічі з представниками політичних сил, чинними народними депутатами та представниками бізнес-структур фіксувалися в окремому журналі й за першої ж вимоги засобів масової інформації надавалися в публічний доступ,

– заявляв Стець на позачерговому засіданні уряду.

Та навіть після цього на черговий запит щодо журналу відвідувачів "Схеми" отримали чергову відмову. Підстава – внутрішня інструкція зі старими правилами: "відомості про відвідувачів Адміністрації Президента України містять персональні дані, які віднесені до інформації з обмеженим доступом".

Юристка та співавторка закону "Про доступ до публічної інформації" Оксана Нестеренко вважає таку відмову незаконною.

Це абсолютно незаконно, оскільки відповідно до міжнародних стандартів та українського законодавства прізвища, ім’я, по батькові є персональними даними загального характеру і не є конфіденційною інформацією з обмеженим доступом, хоча і є персональними даними,

– зазначила Нестеренко.

Кого приховує "таємна книга" Президента – дивіться у програмі.