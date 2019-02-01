Манипуляции и ложь: сколько зарабатывают интернет-боты Яценюка

Украинские партии и отдельные политики массово используют фейковые страницы, так называемые "боты". Они оставляют положительные комментарии, защищают политиков от критики, то есть всячески искажают общественное мнение. Активно на такую технологию тратит деньги партия "Народный фронт".

​Одним из подтверждений, что такая поддержка является организованной в интересах конкретного политика или его политсилы – это отчет о проделанной работе.

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В нем подробно описано, под какими постами про Арсения Яценюка и его однопартийцев "боты" оставляли свои отзывы защищая политиков от критики или "останавливали негатив".

В 2015 году Арсений Яценюк на своей официальной странице в Facebook опубликовал пост о членстве Украины в НАТО и ЕС: "Рано или поздно Украина станет членом НАТО и Европейского Союза. Потому что речь идет о безопасности Украины и мира в целом... ".

А под ним пользователи оставили такие комментарии:

• "...надо быстрее вступать в НАТО, потому что будет поздно. ...Для нашей страны это очень важно"

​• "Только НАТО!! только! исключительно!! в этом сходится и весь политикум, и весь народ!!"

• "Всеми руками за, нужно быть готовым к агрессии со стороны России....Но мы покажем что мы можем"



Одобрительные комментарии под сообщениями Яценюка

"Схемы" обнаружили, что эти и другие подобные высказывания – заказные. Ведь в упомянутом выше отчете о проделанной работе указано, что "под приведенным постом премьера агрессивно работали "боты" Порошенко", "в дискуссию вступили российские "боты" и так далее.

В документе также есть таблица с четким подсчетом: сколько от общего количества комментариев под этим постом является делом рук "ботов" – 271 комментарий.



Таблица с четким подсчетом, сколько комментариев оставили "боты" под постом

Политтехнолог Дмитрий Раимов пояснил, что такая система работает "как пирамида".

Один процент людей создает контент в социальных сетях, 9-10% – комментируют, все остальные читают комментарии. То есть, если мы возьмем из ста человек, то можно считать, что примерно 90 из 100 прочитают комментарии. И долгое время это было просто, как теория. Но дальше исследования американских выборов довели до того, что действительно такая система есть,

– сказал Раимов.

В мае 2015 года у Яценюка появился еще один пост о необходимости сохранения санкций в отношении России. В отчете опять же говорится, что "в комментировании участвовали несколько групп "ботов". Тролли Банковой приводили односоставные тезисы на тему реформ", "к обсуждению активно присоединились российские тролли". Из-за этого "боты" Яценюка плодотворно засыпали политика хорошими комплиментами, и оставили 61 комментарий.

Кто является комментатором

Журналисты проанализировали профиль одной из активных комментаторов Яценюка. Лариса Бродник – судя по ее профилю, 26-летняя киевлянка. В 2015 году девушка и прекратила что-либо постить на своей странице. Однако до этого было лишь несколько статей про путешествия.



Фейковая страница, которая защищает Яценюка

Павел Щирый – пользователь Facebook, у которого на фотографии музыкант из Молдовы, Всеволод Королюк. Он в течение 2015-2016 годов оставлял комментарии не только под постами Яценюка и его соратников. Он работал и там, где вспоминали о нем и его политсилу.

Например, в заметке о том, как Яценюку "гаишники" обеспечивают беспрепятственный проезд, пока киевляне стоят в пробках – комментатор-любитель оставил такой отзыв:

Тогда давайте, чтобы всех в одинаковые условия поставить, запретим пожарным, полиции, криминалистам и военным ездить в качественных авто, да еще и с "мигалками". Пусть тоже стоят в тянучках! И тогда все будут в равных условиях, особенно экстренные больные в "скорых",

– написал Щирый.

Сколько зарабатывают "боты" в Facebook

Медиа-консультант Александр Климашевский рассказал, что стоимость услуг "ботов" зависит от качества созданных аккаунтов и может сильно варьироваться.

Есть достаточно сервисов, которые предлагают создание (аккаунтов, – 24 канал) от 20 центов до 20 долларов. Это – некачественные "боты", которые могут быть забанены, выключены, удалены,

– рассказал Климашевский.

По его словам, качественная поддержка считается в тысячах долларов. К примеру, развитие сетей может стоить 3-4 тысячи долларов в месяц. 10 тысяч долларов в месяц – это в зависимости от того, сколько мы хотим охватить этими "ботами".

Команда "Схем" для анализа получила документ фирмы, которая предлагала свои услуги потенциальному политическому клиенту. Среди услуг – "формирование информационного поля и управление им в украинском сегменте Facebook в предвыборный период".



Предложение от фирмы потенциальному политическому клиенту

С помощью "ботофермы" предлагают "вброс" информации и ее распространение, "троллинг" оппонентов.

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В 2018 году за работу с официальной страницей в соцсети клиента можно было получить 5 тысяч долларов в месяц. А также дополнительную оплату за мониторинг упоминаний о нем, в частности, в СМИ.



Цены на услуги "ботов"

За отдельную доплату компания предлагает разгонять публикации для целевой аудитории и запускать нужные месседжи. В общем, специалисты подсчитали, что за их услуги придется платить минимум 16 тысяч долларов в месяц.

Как команда Facebook борется с "ботами" – смотрите в программе.