21:50
15 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как бессмертный Путин травмировался. Гей-атаки на Чечню
      Вєсті Кремля
      21:26, сегодня
      Вести.UA: Фиаско Насирова. Почему Труханов прибыл из другого мира
      Вєсті.UA
      20:40, сегодня
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Схемы
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Газовый бизнес президента: пойдет ли Луценко против Порошенко

      Схемы 90 Читати новину українською

      На протяжении всей своей каденции генпрокурор Юрий Луценко регулярно демонстрировал свою лояльность к президенту Порошенко: был на его политических мероприятиях, приглашал на свадьбу к собственному сыну. Такие действия запрещены для работника прокуратуры, ведь кумовство во власти – это прямая угроза верховенству права.

      Кодекс профессиональной этики работников прокуратуры запрещает генеральному прокурору участвовать в любой политической деятельности, демонстрировать свои политические убеждения.

      Читайте также: Сколько зарабатывают интернет-боты Яценюка: цифры, которые удивят

      Однако нынешний глава ГПУ Юрий Луценко пренебрегал этим на протяжении всей своей каденции.

      Кодекс
      Кодекс профессиональной этики работников прокуратуры

      Сейчас Генеральная прокуратура в суде пытается оспорить решение Государственной службы геологии и недр Украины о продаже спецразрешения на добычу газа в одном из крупнейших месторождений Полтавской области – компании "Аркона Газ-Энергия". Основанием этого является подозрение в нарушении процедуры выдачи такой лицензии. Разрешение добывать газ на одном из крупнейших месторождений компания "Аркона Газ-Энергия" получила в мае 2017 года за 4 миллиона гривен.

      Дозвіл
      Специальное разрешение, которое получила компания "Аркона Газ-Энергия"

      Полугосударственная "Укрнафта", которая годами исследовала и разрабатывала месторождение на Полтавщине и также претендовала на эту лицензию, была готова заплатить за нее в десять раз больше – 45 миллионов гривен. Однако ей дважды отказали якобы из-за несоответствия документов и большого налогового долга. Компанию "Аркона", которой удалось практически за бесценок приобрести право добывать газ, контролирует окружение Петра Порошенко.

      Генеральная прокуратура обратилась в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз с просьбой провести анализ, чтобы выяснить, сколько денег получил государственный бюджет от продажи лицензии.

      Я не могу вам раскрывать секреты, которые касаются уголовных производств. У нас еще там материалов нет всех. Только начато, и все. На стадии проведения,
      – ответил журналистам директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

      Законность выдачи лицензии сегодня в рамках административного иска Генпрокуратуры о выдаче спецразрешения "Аркона Газ-Энергия" изучает Шестой административный апелляционный суд. Председательствующая – судья Галина Земляная, которая пришла с Высшего совета правосудия, где рассматривают жалобу против нее с июня 2017 года.

      Проще всего судье могут объявить выговор, если будет решено, что судья совершил какое-то нарушение. Худшая форма ответственности – это освобождение от должности,
      – объясняет член Общественного совета добродетели Галина Чижик.

      Членом Высшего совета правосудия является Алексей Маловацкий, жена которого как нотариус оформляла сделки для фирмы "Аркона Газ-Энергия". Получается, что судьба бизнеса, к которому имеет отношение юрист из команды Порошенко Маловацкий, зависит от судьи, который находится у него с коллегами на крючке. Но судья Земляная остается в процессе и в дальнейшем будет определять судьбу газового бизнеса команды президента.

      Земляна
      Галина Земляная

      Между тем, в Национальном антикоррупционном бюро, детективы которого также расследуют обстоятельства выдачи разрешения на разработку месторождения в Полтавской области по заниженной цене, настаивают, что это дело – их подследственность, поэтому в 2018 году уже дважды НАБУ попыталось истребовать его в Генеральной прокуратуре. По данным НАБУ, подчиненные Луценко даже отказали в просьбе детективов хотя бы ознакомиться с материалами своего дела.

      Читайте также: Ограничение свободы слова: что прячут от журналистов в Администрации Президента

      В НАБУ настаивают: поскольку это дело их подследственности, то каким бы ни был результат расследования в ГПУ – это не сможет их заставить закрыть свое производство. Впрочем, игра Луценко наперегонки тактически все же втыкает детективам палки в колеса.

      Больше – смотрите в программе.

      blog_ava
      Можем хоть завтра, – Лукашенко заявил о вероятном объединении России и Беларуси
      сегодня
      628
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Юрий Луценко Расследования Газ Коррупция
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
      сегодня , 21:01 Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
      Наталя Боднар 36
      Как глобальное изменение климата может повлиять на мировую экономику
      сегодня , 20:30 Как глобальное изменение климата может повлиять на мировую экономику
      Іван Яковина 45
      Я не играю слабых женщин, – откровенное интервью с Ольгой Сумской
      сегодня , 20:00 Я не играю слабых женщин, – откровенное интервью с Ольгой Сумской
      Анастасія Манюхіна 83
      Сколько украинцев готовы идти на компромисс с Россией: инфографика
      сегодня , 19:30 Сколько украинцев готовы идти на компромисс с Россией: инфографика
      2019
      Аномальные морозы в США: ждать ли подобного Украине
      сегодня , 19:01 Аномальные морозы в США: ждать ли подобного Украине
      311
      Сир Насиров: лондонские квартиры и тайные покровители
       10 марта 2017 , 23:47
      Журналисты нашли у Порошенко еще 5 оффшорных компаний
       8 апреля 2016 , 07:40 24
      Как "кассир" Партии регионов работает в обновленной Украине
       3 июня 2016 , 22:45
      Кто присвоил одну из самых прибыльных государственных монополий времен Януковича после Майдана
       1 апреля 2016 , 21:23
      Работать во время отпуска: еще один претендент на должность судьи нового Верховного суда
       10 февраля 2017 , 15:58
      Кто претендует попасть в новый Верховный суд – журналистское расследование
       10 февраля 2017 , 14:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук