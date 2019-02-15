Газовый бизнес президента: пойдет ли Луценко против Порошенко

На протяжении всей своей каденции генпрокурор Юрий Луценко регулярно демонстрировал свою лояльность к президенту Порошенко: был на его политических мероприятиях, приглашал на свадьбу к собственному сыну. Такие действия запрещены для работника прокуратуры, ведь кумовство во власти – это прямая угроза верховенству права.

Кодекс профессиональной этики работников прокуратуры запрещает генеральному прокурору участвовать в любой политической деятельности, демонстрировать свои политические убеждения.

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Однако нынешний глава ГПУ Юрий Луценко пренебрегал этим на протяжении всей своей каденции.



Кодекс профессиональной этики работников прокуратуры

Сейчас Генеральная прокуратура в суде пытается оспорить решение Государственной службы геологии и недр Украины о продаже спецразрешения на добычу газа в одном из крупнейших месторождений Полтавской области – компании "Аркона Газ-Энергия". Основанием этого является подозрение в нарушении процедуры выдачи такой лицензии. Разрешение добывать газ на одном из крупнейших месторождений компания "Аркона Газ-Энергия" получила в мае 2017 года за 4 миллиона гривен.



Специальное разрешение, которое получила компания "Аркона Газ-Энергия"

Полугосударственная "Укрнафта", которая годами исследовала и разрабатывала месторождение на Полтавщине и также претендовала на эту лицензию, была готова заплатить за нее в десять раз больше – 45 миллионов гривен. Однако ей дважды отказали якобы из-за несоответствия документов и большого налогового долга. Компанию "Аркона", которой удалось практически за бесценок приобрести право добывать газ, контролирует окружение Петра Порошенко.

Генеральная прокуратура обратилась в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз с просьбой провести анализ, чтобы выяснить, сколько денег получил государственный бюджет от продажи лицензии.

Я не могу вам раскрывать секреты, которые касаются уголовных производств. У нас еще там материалов нет всех. Только начато, и все. На стадии проведения,

– ответил журналистам директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Законность выдачи лицензии сегодня в рамках административного иска Генпрокуратуры о выдаче спецразрешения "Аркона Газ-Энергия" изучает Шестой административный апелляционный суд. Председательствующая – судья Галина Земляная, которая пришла с Высшего совета правосудия, где рассматривают жалобу против нее с июня 2017 года.

Проще всего судье могут объявить выговор, если будет решено, что судья совершил какое-то нарушение. Худшая форма ответственности – это освобождение от должности,

– объясняет член Общественного совета добродетели Галина Чижик.

Членом Высшего совета правосудия является Алексей Маловацкий, жена которого как нотариус оформляла сделки для фирмы "Аркона Газ-Энергия". Получается, что судьба бизнеса, к которому имеет отношение юрист из команды Порошенко Маловацкий, зависит от судьи, который находится у него с коллегами на крючке. Но судья Земляная остается в процессе и в дальнейшем будет определять судьбу газового бизнеса команды президента.



Галина Земляная

Между тем, в Национальном антикоррупционном бюро, детективы которого также расследуют обстоятельства выдачи разрешения на разработку месторождения в Полтавской области по заниженной цене, настаивают, что это дело – их подследственность, поэтому в 2018 году уже дважды НАБУ попыталось истребовать его в Генеральной прокуратуре. По данным НАБУ, подчиненные Луценко даже отказали в просьбе детективов хотя бы ознакомиться с материалами своего дела.

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В НАБУ настаивают: поскольку это дело их подследственности, то каким бы ни был результат расследования в ГПУ – это не сможет их заставить закрыть свое производство. Впрочем, игра Луценко наперегонки тактически все же втыкает детективам палки в колеса.

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