Корупція в оборонному секторі: НАБУ відкрило справу щодо керівників "Укрспецекспорту"

Детективи Національного антикорупційного бюро зареєстрували ще одне кримінальне провадження після аналізу інформації, викладеної в третій частині фільму-розслідування Bihus.Info про факти корупції в оборонно-промисловому комплексі.

Попередня правова кваліфікація справи – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

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Щодо нового провадження, то в НАБУ повідомили, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за фактом заволодіння коштами держбюджету, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем посадовцями з числа керівників держкомпанії "Укрспецекспорт" під час закупівлі деталей і комплектуючих для авіатехніки.

Щоб уникнути поширення недостовірної інформації, у прес-службі НАБУ наголосили: Генпрокуратура ніколи не передавала до Бюро наведені у фільмі-розслідуванні факти і листування між фігурантами оприлюднених трьох частин розслідування журналістів. Ці факти і листування, ймовірно, можуть міститися в матеріалах розслідування військової прокуратури.

Натомість НАБУ отримало матеріали, що стосуються інших фактів, долучених до розслідування детективів.

Перед цим, 27 лютого, детективи НАБУ почали розслідувати можливу причетність першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та керівників "Укроборонпрому" до розкрадання в оборонному секторі.

Що відомо про факти корупції в оборонному секторі, які взялося розслідувати НАБУ? 4 березня команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала нову частину розслідування корупції в оборонному секторі України. У цій серії мовиться, що схеми закупівлі комплектуючих за завищеними цінами для підприємств "Укроборонпрому" включали в себе "відкати" для чинного керівника держконцерну Павла Букіна і звільненого 4 березня першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.



Автори розслідування звинувачують Гладковского і Букіна в отриманні щонайменше 30 тисяч доларів і 10 тисяч доларів відповідно при закупівлі російських висотомірів для ремонту в Україні літаків Ан-26 з Казахстану.



За даними журналістів, у 2016-2017 роках ці прилади вартістю близько 85 тисяч доларів були доставлені в Україну через ОАЕ під виглядом запчастин до цивільного вертольота. Доставка відбулася за посередництва сина Гладковского Ігоря і його партнера Віталія Жукова. Ці прилади за приблизно 580 тисяч доларів придбало держпідприємство "Укрспецекспорт", яке на той момент очолював Букін.



Журналісти заявляють, що Гладковський і Букін відмовилися коментувати цю інформацію, а екс-заступник голови РНБО заперечував знайомство з Жуковим.