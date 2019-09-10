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      Чому Порошенко "вписався за діамантових прокурорів": інтерв'ю з Давидом Сакварелідзе

      Після всього 233 Читать новость на русском

      Про хід розслідування справи "діамантових прокурорів" та те, чому п'ятий президент Порошено "вписався" за її фігурантів – у програмі "Після всього" в ефірі 24 каналу розповів колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе.

      У чому суть скандалу "діамантових прокурорів"

      На початку липня 2015 року СБУ провела обшук в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України. У результаті обшуку був затриманий перший заступник начальника ГПУ Володимир Шапакін та заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць.

      Зверніть увагу! Що варто знати про справу "діамантових прокурорів": основні деталі

      Вони вступили у корупційну змову та отримали хабар в розмірі 3 мільйони 150 тисяч гривень. Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 500 тисяч доларів, а в Корнійця – багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова. Після цього скандальних прокурорів стали називати "діамантовими".

      Шапакін та Корнієць
      Володимир Шапакін та  Олександр Корнієць

      У 2016 році заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе разом з групою слідчих і прокурорів у справі повідомив про ділові зв'язки генпрокурора Віктора Шокіна і "діамантових прокурорів".

      Також він розповів про його палке заступництво за цих прокурорів та намагання загальмувати і паралізувати хід кримінальної справи. Цього ж дня Шокін під виглядом реорганізації відомства звільнив з ГПУ слідчих у справі "діамантових прокурорів".

      Як проходило слідство та до чого тут Порошенко

      – Передумови цієї історії були дуже цікаві. Один з депутатів звернувся до мене зі скаргою, що невідомі в балаклавах разом зі слідчими МВС та прокуратури прийшли з обшуками в підприємство, яке займалося видобутком піску. Саме від нього потім вимагали хабар Корнієць та Шапакін.

      Давид Саквалерідзе
      Давид Сакварелдзе

      – Цікаво, що попри те, що справа викликала резонанс, ми не проводили ні брифінгів, ні прес-конференцій на телеканалах. Не до того було. Треба було захищатися.

      – Треба було якісно довести справу до кінця, взяти свідчення, провести всі слідчі дії тощо. Все йшло через інтернет. З допомогою журналістів та громадських активістів, а також притомної частини парламенту.

      Шокін почав порушувати кримінальну справу вже проти нас (Давида Сакварелідзе та його колег – ред. 24 канал). Вони придумали цікаву статтю, "за захоплення державного поміщення".

      – Президент Порошенко мене викликав. Він був злий, стукав руками по столу. Мовляв, виходить, що ми герої, а він – ні. Я сказав йому, що у нас спільна ціль й запропонував разом довести її до кінця. Порошенко погодився. І почалось.

      – Я зрозумів, що Порошенко не очікував, що справа зірве всю систему і його головну опору – Шокіна. Оскільки в парламенті почали збирати підписи за відставку генпрокурора. 

      Хто такий Віктор Шокін13-й Генеральний прокурор України, був призначений на посаду 10 лютого 2015 року. За час роботи неодноразово піддавався критиці через низьку ефективність роботи ГПУ, гальмування резонансних справ тощо. 3 квітня 2016 року указом Президента України звільнений з посади генпрокурора.

      Віктор Шокін
      Віктор Шокін

      – Я боявся, що в Гузиря (перший заступник генпрокурора України з лютого по липень 2015 року – ред. 24 канал) станеться інфаркт. Бо він очікував, що Порошенко за нього заступиться.

      – А президенту прийшлося публічно розказати, що ось, погані хлопці взяли взятку, ми їм покараємо. Але Порошенко вирішив балансувати в цій ситуації й домовитись з Шокіним, щоб їх під заставу випустити потім чи помилувати. Він не хотів далі йти. 

      А паралельно  викликав до себе Грицака. І сказав йому: "Щоб я від завтра не чув, що ти помагаєш Давіду (Сакварелідзе – ред. 24 канал) та його людям. І забезпечуєш його оперативною підтримкою".

      – Без цієї підтримки зазвичай важко проводити операції такого масштабу. Можна документально працювати, але не так повноцінно. Фактично ти залишаєшся "без очей та вух". Кожного дня заводили нову кримінальну справу на когось з моїх колег. Потім викликали Матіоса, обіцяли йому нову зірочку.

      – Скоріш за все, Порошенко вирішив "вписатися" за цих прокурорів через Шокіна. Були підозри, що загублений перший транш у 50 тисяч доларів (інші 150 тисяч задокументували) пішов кудись за кордон. Корнієць проводжав Шокіна, коли той летів в США.

      – За моєю інформацією, коли затримували Корнійця, то питали, куди він подів той перший транш. Він відповів: "Я не божевільний. Якщо я вам зараз розкажу, де він подівся, мене не залишать в живих". Всі стрілки йшли до Шокіна. Він був дуже приближеним до Корнійця та Шапакіна. Якщо б Порошенко не заступився за Шокіна, він втратив би все.

      – Чи пов'язані справи про "діамантових прокурорів" та вбивство Кисельова? Я був шокований, коли дізнався про це вбивство, оскільки ми його добре знали.

      Що відомо про вбивство Кисельова?Ювеліра та бізнесмена Сергія Кисельова вбив чоловік у поліцейській формі, поціливши йому у голову, 5 березня у Києві. У момент пострілу той перебував за кермом автомобіля. Кисельов помер на місці події. Слід зазначити, що ім’я Кисельова фігурувало в гучній справі "діамантових прокурорів".

      – Він був сильний духом і не злякався та не здавався. Я не можу пов'язати ці дві справи, адже офіційна версія МВС була пов'язана з пограбуванням в Києві.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Новини політики Вєсті Кремля ГПУ Віктор Шокін Давід Сакварелідзе Петро Порошенко Розслідування Вбивство Сергія Кисельова Після всього
      Джерело: 24 канал
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