Про це пише 24 Канал з посиланням на ГУР МО.
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Гуркіт на залізниці під Мелітополем
Так, вночі 31 травня було підірвано військовий "товарняк" загарбників. Він рухався в сторону тимчасово окупованого Криму.
Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс,
– поділилися деталями розвідники.
В пресслужбі ГУР підкреслили, що ключова "логістична артерія" російських вояк на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена.
В розвідувальному відомстві розповіли, що після гуркоту на залізниці росіяни оголосили "план-перехват". Так, населеними пунктами нишпорять патрулі росґвардії. Також відбуваються перевірки на блок-постах – особливо прискіпливі до всіх, хто в'їжджає або виїжджає.
"Боротьба з воєнною логістикою російських окупантів триває", – резюмували в ГУР.