Сталося це під час відбиття нічної російської атаки безпілотників на Одещину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Ракетний комплекс ГУР знищив "Дань-М"

Мобільний ракетний комплекс розробляли за підтримки іноземних партнерів. Він оснащений ракетами Р-73.

"Навчання операторів вказаної системи ППО провели співробітники української воєнної розвідки", – розповіли у ГУР.

Під час чергової російської атаки бійці Сил безпеки і оборони України виявили російський дрон та завдали по ньому удару.

Як виявилося, це був новітній реактивний безпілотник, ймовірно "Дань-М". Він впав у Чорне море.

Ракетний комплекс ГУР знищив "Дань-М": дивіться відео

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що росіяни атакували саме цим БпЛА. Як розповів фахівець з радіозв'язку "Флеш", "Дань-М" – це реактивна мішень для тренування та перевірки ППО, яку Росія переробила на ударний безпілотник.