Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Цікаво Скільки військових потрібно втрачати Росії щодня, щоб відчути справжні проблеми

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

  • особового складу – близько 988 560 (+1230) осіб,
  • танків – 10 872 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 22 656 (+4),
  • артилерійських систем – 28 527 (+52),
  • РСЗВ – 1401 (+1),
  • засоби ППО – 1 173 (+0),
  • літаків – 372 (+0),
  • гелікоптерів – 336 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 366 (+151),
  • крилаті ракети – 3 268 (+3),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50 325 (+127),
  • спеціальна техніка – 3 903 (+1).

Втрати Росії у війні
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше українські бійці знищили російський ЗРК "Тор-М2" на Сході, завдавши окупантам збитків на 25 мільйонів доларів. ЗРК малої дальності "Тор-М2" призначений для протиповітряної та протиракетної оборони, прикриття важливих військових об'єктів та наземних військ.