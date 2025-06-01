Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Цікаво Скільки військових потрібно втрачати Росії щодня, щоб відчути справжні проблеми
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 988 560 (+1230) осіб,
- танків – 10 872 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 22 656 (+4),
- артилерійських систем – 28 527 (+52),
- РСЗВ – 1401 (+1),
- засоби ППО – 1 173 (+0),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 366 (+151),
- крилаті ракети – 3 268 (+3),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 325 (+127),
- спеціальна техніка – 3 903 (+1).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Раніше українські бійці знищили російський ЗРК "Тор-М2" на Сході, завдавши окупантам збитків на 25 мільйонів доларів. ЗРК малої дальності "Тор-М2" призначений для протиповітряної та протиракетної оборони, прикриття важливих військових об'єктів та наземних військ.