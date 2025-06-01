Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Интересно Сколько военных нужно терять России ежедневно, чтобы почувствовать настоящие проблемы

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 988 560 (+1230) человек,

танков – 10 872 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 22 656 (+4),

артиллерийских систем – 28 527 (+52),

РСЗВ – 1401 (+1),

средства ПВО – 1 173 (+0),

самолетов – 372 (+0),

вертолетов – 336 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 38 366 (+151),

крылатые ракеты – 3 268 (+3),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 50 325 (+127),

специальная техника – 3 903 (+1).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее украинские бойцы уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" на Востоке, нанеся оккупантам ущерб на 25 миллионов долларов. ЗРК малой дальности "Тор-М2" предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны, прикрытия важных военных объектов и наземных войск.