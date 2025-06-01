Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Интересно Сколько военных нужно терять России ежедневно, чтобы почувствовать настоящие проблемы
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 988 560 (+1230) человек,
- танков – 10 872 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 22 656 (+4),
- артиллерийских систем – 28 527 (+52),
- РСЗВ – 1401 (+1),
- средства ПВО – 1 173 (+0),
- самолетов – 372 (+0),
- вертолетов – 336 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 38 366 (+151),
- крылатые ракеты – 3 268 (+3),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 50 325 (+127),
- специальная техника – 3 903 (+1).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Ранее украинские бойцы уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" на Востоке, нанеся оккупантам ущерб на 25 миллионов долларов. ЗРК малой дальности "Тор-М2" предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны, прикрытия важных военных объектов и наземных войск.