Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

Смотрите также Удивительно точные, неуловимые для ПВО: на что способны "умные" бомбы GLSDB, которые использует Украина

Как удалось уничтожить вражеский "Тор"

В "Хортице" выложили ироничное видео от отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" и рассказали некоторые детали их работы.

Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес" удалось обнаружить и скорректировать удар по российскому ЗРК малой дальности "Тор-М2". Уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии – это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени,

– написали в ОСГВ.

Смотрите видео поражения ЗРК "Тор" под ноктюрн Шопена

Этот зенитно-ракетный комплекс стоит около 25 миллионов долларов. ЗРК малой дальности "Тор-М2" предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны, прикрытия важных военных объектов и наземных войск.

Сырский заявил, что в мае у россиян были огромные потери.