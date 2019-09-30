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      Дело Злочевского: как Украина попала в международный скандал

      После всего 10 Читати новину українською

      Об украинском скандале в американской политике, роли Луценко в деле Злочевского, а также роли США и Великобритании в возвращении украденных активов Януковича – в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказала исполнительная директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк.

      Что известно о скандальной компании Burisma

      Газодобывающая компания Burisma Group была основана еще в 2002 году. Ее конечным бенефициаром является Николай Злочевский. За время президентства Януковича, тот смог вывести компанию до размеров одной из крупнейших газодобывающих в стране и заработать на этом немалые средства.

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      Ведь лицензии на разработку газовых месторождений фирмам Злочевского согласовало министерство, которое он сам же и возглавлял. Происходило это с многочисленными нарушениями, без проведения аукционов и конкурсов.

      Микола Злочевський
      Николай Злочевский

      После Революции Достоинства Злочевский сбежал из Украины. Правоохранители тогда возбудили сразу несколько уголовных производств в отношении экс-министра и его компаний. В частности, его подозревали в незаконном обогащении. Тогда же на британских счетах Злочевского было арестовано более 23 миллиона долларов.

      Дополнительное производство Генпрокуратура открыла еще через два года из-за неуплаты почти миллиарда гривен налогов одной из подконтрольных экс-министру газовых компаний. Однако уже осенью 2016 года журналисты заметили скандального экс-министра в Вене в компании нардепа из БПП Игоря Кононенко.

      Злочевський та Кононенко
      Злочевского и Кононенко заметили вместе в Вене

      Уже через месяц САП объявила о закрытии уголовного производства о незаконном обогащении. А в январе 2018 года Burisma заявила о завершении процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

      В мае 2019-го экс-генеральний прокурор сообщил, что против Злочевского было около 11 производств. Однако большинство из них закрыли еще до вступления в должность, две ГПУ было вынуждено закрыть уже при его каденции.

      Сейчас же эта компания снова в эпицентре скандала. После того, как было опубликована стенограмма разговора президентов Зеленского и Трампа, выяснилось, что американский лидер якобы очень настойчиво рекомендовал Зеленскому начать расследование деятельности Хантера Байдена.

      Гантер Байден
      Хантер Байден

      В 2014 году он стал одним из членов Наблюдательного совета Burisma и по совместительству является сыном конкурента Трампа на президентских выборах 2020 Джо Байдена. По официальному контракту с Burisma Хантер получал ежемесячный гонорар в размере 50 тысяч долларов. Эта история вызвала попытку устранить Трампа с поста президента в порядке импичмента.

      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: детали​
      Летом Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена Хантер.

      Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

      О сыне Джо Байдена

      – Вице-президент США Джо Байден, требуя освободить тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, не покрывал своего сына. Ведь Шокин не был хорошим прокурором и делал все возможное, чтобы не расследовать дело в отношении компании Burisma, где в наблюдательном совете был сын Байдена.

      Джо Байден

      Джо Байден

      – Я училась в США и верю в систему сдержек и противовесов. И в том, что есть какие-то внутренние правила и процедуры, которые не позволят вице-президенту США покрывать своего сына. Сын Джо Байдена непутевый. И вообще у Хантера Байдена очень плохая репутация, его выгнали из резерва ВМС США за употребление наркотиков. Однако нет оснований считать, что Байден использовал свои полномочия, чтобы покрывать сына.

      О роли Луценко в деле Burisma

      – В 2016 году в ГПУ было дело, в котором Злочевскому объявили подозрение в незаконном обогащении и отмывании денег. Поэтому экс-министр некоторое время был даже в международном розыске. Луценко это дело переквалифицировал в дело против бухгалтера одной из фирм Злочевского, а также ее по отмыванию грязных денег в неуплату налогов. Это позволило ему закрыть вообще это уголовное производство.

      И представить его закрытие как огромную победу, потому что компания "Эско-Север", которая является одной из компаний в структуре Burisma, заплатила какой штраф. Он был меньше, чем утраченных 23,5 миллиона долларов в Великобритании.

      – То есть Луценко поставил точку в деле Burisma. Но здесь просто как "гром среди ясного неба" Луценко в марте 2019 дает скандальное интервью американскому изданию The Hill. Он оживает в уголовном производстве в отношении Злочевский. Говорит, что там есть что расследовать и намекает, что там есть возможность расследовать о сыне Джо Байдена Хантера.

      Юрій Луценко
      Бывший глава ГПУ Юрий Луценко

      – Мы были шокированы тем интервью и не могли понять, что случилось с Луценко. Концепция поменялась, потому что Луценко искал себе пути, как остаться в должности с новым президентом. Он понимал, что Петр Порошенко вряд ли выиграет выборы. Он понимал, что есть большие шансы у Зеленского.

      – Он искал способ, как найти себе друзей в Вашингтоне, которые имели другое мнение, чем здесь посольство в Украине и которые могли бы ему гарантировать должность генпрокурора уже с новым президентом. Он понял, что может врать сколько угодно в Украине, и еще решил наврать в США. Он, можно сказать, построил факты из ничего, чем подкрепил конспирологические теории Трампа и Джулиани, потому что Джо Байден потребовал освободить Шокина, а Шокин очень был активен в деле Burisma.

      О роли США и Великобритании в возвращении украденных активов Януковича

      – После Революции Достоинства заинтересованные американцы и британцы помогали в возвращении украденных активов Виктора Януковича, в частности, это касалось и средств, украденных министром экологии тех времен – Николаем Злочевским.

      Однако украинская Генпрокуратура не спешила помогать иностранным правоохранителям. К тому же, после Революции Достоинства был огромный запрос украинского народа о возвращении украденных активов Януковича.

      – И американцы, и британцы подтянули своих лучших экспертов, правоохранительные органы, даже сделали специальную конференцию по возвращению активов в апреле 2014 года в Лондоне, где попытались помочь украинцам, украинской стороне, украинской прокуратуре в том, чтобы эти активы выявить, расследовать и вернуть.

      – То есть британские правоохранители – офис по борьбе с мошенничеством – именно на этой конференции объявили, что они арестовали 23,5 миллиона долларов. Они не сказали, что это Злочевский. То есть они между собой – все эти британские, американские прокуроры – общались, они понимали. Плюс, они общались с Генпрокуратурой, они умоляли ГПУ: "Дайте нам что-то!". А прокуратура морозилась и не давала ничего.

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      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Юрий Луценко ГПУ Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа Великобритания После всего Газ Расследования
      Источник: 24 канал
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