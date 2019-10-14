Какие коррупционные скандалы связаны с Пашинским: сделки "Укроборонпрома"

О расследовании деятельности Сергея Пашинского, когда он занимался украинской оборонной отраслью и как он мог быть причастен к исчезновению имущества, что осталось после бегства Януковича – в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказал глава антикоррупционного проекта "State Watch" Глеб Канаевский.

"Посадили не за то", – немало таких комментариев пришлось прочитать, когда суд арестовал бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Пользователи соцсетей и даже журналисты высказывались, что дело о нападении Пашинского на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса – это еще мелочи. И на самом деле Пашинский должен отвечать за другие вещи, например, за возможную причастность к масштабной коррупции в "Укроборонпроме".

Дело о стрельбе

– Дело, где Пашинский, народный депутат, выстрелил из наградного оружия в рядового гражданина, я рассматриваю только, как первый этап расследований против Сергея Пашинского. Я считаю, что это дело на самом деле для следователей ГБР было самым легким, потому что здесь все есть: пострадавший, конфликт с участием депутата, пуля.

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– Я считаю, что это дело будет первой ступенькой, а второй будут уже более сложные экономические преступления, совершенные при участии Сергея Пашинского. Когда он занимал должность в парламентском профильном комитете.



Глеб Канаевский

– Я думаю, что по состоянию на сегодня, и следователи ГБР, и детективы НАБУ, и прокуроры – все будут пытаться доказать то, что они полезны, нужны именно новой власти. Новый Президент Владимир Зеленский собирал силовиков. Он пришел на лозунгах, что будут посадки и он теперь требует от силовиков этих посадок. Очевидно, что теперь эти самые силовики ищут кого же и за что они могут посадить. Поэтому, я думаю, что таких дел относительно Пашинского и других мы еще ближайшим будущим увидим.

Почему Сергея Пашинского отправили за решетку?Экс-нардепа обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. А все из-за спора в 2016 году между ним и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку". Во время него Пашинского ударили бутылкой по голове. Лежа на земле, экс-депутат выстрелил в ногу своему нападавшему.

Сергей Пашинский доказывал, что стрелял с целью самозащиты и защиты своей жены.



В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР и экс-нардеп снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря.

Сделки "Укроборонпрома"

– Надо еще доказать роль Пашинского в этих сделках и, соответственно, понимать, где следователи могут найти зацепки. Пашинский фактически с 2014 года был одним из двух людей, которые формировали всю оборонно-промышленную политику в Украине. Первый – это Пашинский, а второй – Гладковский.

Было такое даже в 2015-2016 годах, когда Пашинский одновременно возглавлял Наблюдательный совет "Укроборонпрома". Он фактически отвечал за внешний контроль над этим гигантом. И еще и парламентский комитет, то есть он еще и формировал политику по каким правилам должен жить этот концерн.



Сергей Пашинский

– Фактически он контролировал сам себя. Он контролировал всех распорядителей бюджетных средств: Минобороны, МВД, Нацгвардию и других, которые закупали военную технику. И на этой волне тотального контроля от Пашинского появляются украинские частные фирмы, которые соответственно становятся одними из крупнейших исполнителей государственного оборонного заказа. Это фирма "Украинская бронетехника", "Рубин 2017", которые непосредственно связаны с помощниками Пашинского, который еще и народным депутатом был.

Обогащение окружения Пашинского

– Из той информации, что сейчас можно получить из открытых источников, сумма их доходов может составлять более чем один миллиард гривен за государственным оборонным заказом. Но я могу назвать другую сумму, которую теряет государство. Для того, чтобы понять вообще, насколько компания Пашинского – я имею в виду, люди Пашинского – развернулись во время того, как он возглавлял комитет, можно сказать, что кроме бронетехники, минометов, его люди даже умудрились влезть в государственный оборонный заказ по изготовлению снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт".



Сделки "Укроборонпрома"

– Скажем, фишка в том, что у нас есть государственный холдинг "Артем", который с советских времен, десятки лет специализируется на производстве снарядов и даже получает из бюджета 600 миллионов гривен на установку нового супероборудования, чтобы быстро делать эти снаряды в большом количестве. Там 18 тысяч снарядов в год. И даже там Порошенко, Полторак, Турчинов в прошлом году очень пиарились на всем этом налаживании такого закрытого запуска производства снарядов.



Где засветился Пашинский

– Впрочем, каким-то образом кроме государственного холдинга "Артем", в этот ГОЗ (государственный оборонный заказ) также попала частная компания "Рубин-2017", что связана с окружением Пашинского, которая также получила свою долю на обновление станков по производству снарядов. Не то, чтобы на обновление, видимо, на закупку, потому что у них не было этих станков и сумели заявить меньшую цену, чем государственный холдинг.

– И здесь у меня есть просто предположение, что государственный холдинг специально задрал свою цену на снаряды, чтобы просто таким образом пропустить компанию Пашинского. И "Рубин-2017" стал именно исполнителем ГОЗ по изготовлению снарядов для новой артиллерийской установки Украины "Гиацинт".

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– И сейчас, я думаю, господин Абромавичус будет еще разбираться в этой истории. Потому что получается так, что эта история с банкротством холдинга "Артем", 600 миллионов которому на обновление станков были потрачены зря.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в два-четыре раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.



Участники коррупционных схем организовывали сделки через три главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.