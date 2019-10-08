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      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      В этом деле Зеленский имеет личный интерес, – эксперт про скандального судью Чауса

      После всего 11 Читати новину українською

      Про скандального судью Николая Чауса, которого поймали на взятке в 150 тысяч долларов, о его связи с предыдущим президентом Петром Порошенко и об истинных причинах расследования этого дела – в программе "После всего" с Дмитрий Гнапом рассказал председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков.

      Чаус – это симптом украинских судей

      – Чаус – это только симптом. Мы должны понимать, что это не единичный случай, когда такое случается с судьями. К сожалению, система была построена и в большой степени продолжает быть построена таким образом, что судьи становятся коррупционерами и нечестными.

      Важно! Свидетельства скандального судьи Чауса могут использовать против Порошенко, – журналист

      – Делают что-то такое, за что их довольно рано ловят на чем-то горячем – на взятке, каких-то обещаниях решить что-то, на других преступлениях или признаках состава преступления. Чаус – это яркий пример происходящего со многими судьями и в принципе с украинским судопроизводством.

      На чем погорел Чаус, за что его власть имущие так сказать взяли "в оборот" и заставили себе служить?

      – Точно не знаю, какое это дело было. Знаю, что Чаус является судьей Майдана и должен был быть уволен еще в 2014 году, когда приняли закон о восстановлении доверия к судебной власти. Есть таких около 350 судей. Их должны были уволить еще тогда, но Высший совет правосудия эту работу провалил в интересах политической власти.

      Суддя Чаус / фото Цензор.Нет
      Судья Чаус / фото Цензор.Нет

      – Если человек знал, что за ним следит НАБУ, но закопал банку с деньгами во дворе, чтобы ее нашли, то почему он продолжал это делать? То есть, человек настолько чувствовал себя безнаказанным, что потерял связь с реальностью. Я не знаю, что ему пообещали или заверили... Наверное, просто почувствовал свою абсолютную безнаказанность.

      – Решение в громких случаях принимал не Чаус. Решение об аресте Корбана принимаются где-то... там, а судья просто озвучивает.

      В этом деле есть интерес Зеленского

      – Думаю, что в этом деле могут совпасть интересы Владимира Зеленского, который очевидно либо хочет получить информацию относительно политического преследования и незаконного влияния на суды во времена Порошенко.

      Петро Порошенко та Володимир Зеленський
      Петр Порошенко и Владимир Зеленский

      – В интересах Украины, наконец, узнать официальным способом, что такая системная практика была, потому что это то, чего нам не удалось сделать в 2014 году. Когда Ирина Мамонтова, тогда председатель Оболонского районного суда, заявила о том, что было систематическое давление на нее со стороны администрации Януковича. Относительно того, чтобы они принимали решения против активистов.

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      – Теперь относительно того меняет Зеленский или не меняет украинское судопроизводство. Можно делать любые заявления. На уровне заявлений все хорошо у Зеленского, ибо он говорит, что будем увольнять судей. Есть законопроект, в котором содержатся хорошие вещи, такие как перезапуск Высшей квалифкомиссии судей. И есть вещи очень опасные, как оставление Высшего совета правосудия.

      – Поэтому мы видим, что есть часть администрации Зеленского, которая не очень хочет эффективной судебной реформы. Хотелось бы, чтобы прореформаторские силы победили.

      Почему суд над Чаусом не состоялся?

      Об этом рассказал журналист из Молдовы Анатол Матасару.

      – 2 октября должно было состояться заседание суда по экстрадиции судьи Николая Чауса в Украину. Однако этого так и не произошло, а все из-за того, что Чаус обошел закон и пытается сделать так, чтобы дело зависло. У Чауса возбуждено уголовное дело относительно незаконного пересечения границы Молдовы, зато он параллельно попросил политического убежища. То есть такими действиями он задерживает решение дела.

      – Чаус обжаловал указ Президента и это приостановило рассмотрение дела, пока не будет окончательного решения по этому указу. Так можно годами задерживать дело.

      Скандальні справи Чауса
      Скандальные дела Чауса

      – Олигарх Плахотнюк тесно общался с предыдущим президентом Петром Порошенко, они даже имели совместный бизнес. Плахотнюк был должен Порошенко, поэтому он "держал крышу" Чауса в моде, пока олигарх не убежал.

      Чаус может свидетельствовать на Порошенко

      – Сейчас Чаус очень ценный свидетель для новой власти, ведь он может дать показания на Порошенко. Ситуация может развернуться так, что судью Чауса могут использовать против этих олигархов.

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      – Для Чауса нет проблем для бегства и укрытия, в частности где-то в Приднестровье. Я видел, что у него есть частная охрана. Мне кажется, что это через программу "защита свидетеля". То есть за наши деньги его еще и охраняют.

      – Это все объясняет, что Чаус имеет важную информацию и его в Молдове берегут. Чаус может легко свидетельствовать на Порошенко. Я вижу только такие "игры": есть больше личных интересов, но меньше государственных. Здесь скорее всего личные разборки: как поставить перед судом этих олигархов.

      Что известно про судью Чауса?Чаус был судьей Днепровского райсуда Киева. Его подозревают в масштабной коррупции, ведь в 2016 году детективы НАБУ разоблачили Чауса в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закопал во дворе собственного дома.

      Когда же Чауса решили арестовать, он мгновенно сбежал из Украины. Его объявили в международный розыск. В 2017 году Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать, чтобы судью выдали Украине для проведения досудебного расследования. Однако, адвокат Чауса заявлял, что будет добиваться его политического убежища в Молдове.

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      7 октября
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      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины После всего Новости политики Взятка Расследования Владимир Зеленский Петр Порошенко Коррупция Судьи Молдова
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