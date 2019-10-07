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      ГПУ открыла производство из-за принудительного выдворения Саакашвили

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      ГПУ расследует возможные злоупотребления при выдворении Саакашвили из Украины
      ГПУ расследует возможные злоупотребления при выдворении Саакашвили из Украины / ukrinform.ua

      Генеральная прокуратура Украины открыла производство о возможном злоупотреблении при выдворении украинского гражданина Михеила Саакашвили с территории Украины. Прокуратура подозревает, что в этой ситуации могли иметь место злоупотребления властью и служебным положением со стороны организаторов реадмиссии.

      Соответствующие сведения уже внесены в Единый реестр досудебных расследований, сообщает Генпрокуратура.

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      Как происходило выдворение Саакашвили

      В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал предоставление Михаилу Саакашвили украинского гражданства. Тогда третий президент Грузии возглавил Одесскую ОГА.

      Вскоре после конфликта с Порошенко Саакашвили подал в отставку и начал самостоятельную политическую деятельность в Украине – в оппозиции к пятому президенту.

      В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого стали якобы недостоверные данные, указанные в анкете при получении гражданства. Именно лишение гражданства произошло с нарушением украинского гражданства – гражданина Украины нельзя лишать украинского гражданства, если оно у него единственное. По словам самого Саакашвили, тогда он имел только украинский паспорт.

      После потери гражданства Михаил Саакашвили выехал в Польшу, а затем заявил, что возвращается. Тогда вместе с его сторонниками состоялся так называемый прорыв границы. Как об этом говорил сам Саакашвили, он "перешел границу на руках украинского народа".

      В феврале 2018 года третьего президента Грузии задержали в Киеве и осуществили его реадмиссию в Польшу.

      Что такое реадмиссия?Реадмиссия  это, фактически, аналог экстрадиции. Единственная разница в том, что при экстрадиции лицо отправляют в страны, с которых он происходит или где против него открыто уголовное производство, а в случае реадмиссии – на территорию того государства, откуда он в последний раз пересекал границу.

      После избрания Владимира Зеленского Президентом Украины, он едва ли не первым своим шагом подписал указ о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили. Экс-глава Одесской ОГА вскоре вернулся в Украину.

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      Чем сейчас занимается Михаил Саакашвили

      Третий президент Грузии Михаил Саакашвили вместе со своей политической силой "Движением новых сил" принимал участие в украинских парламентских выборах 2019 года. Впрочем впоследствии он заявил, что партия снимается с гонки.

      Впоследствии в своем фейсбуке Саакашвили сообщил, что переезжает жить в Одессу, где "будет бороться с кланом Геннадия Труханова".

      В конце сентября 2019 года политик заявил, что намерен вернуться в Грузию уже до следующих парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Геннадий Труханов Петр Порошенко ГПУ Отставка Саакашвили Задержание Саакашвили Саакашвили вернули украинское гражданство Саакашвили утратил украинское гражданство Михаил Саакашвили Новости политики
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