ГПУ відкрила провадження через примусове видворення Саакашвілі

Генеральна прокуратура України відкрила провадження про можливе зловживання при видворенні українського громадянина Міхеїла Саакашвілі з території України. Прокуратура підозрює, що у цій ситуації могли мати місце зловживання владою та службовим становищем з боку організаторів реадмісії.

Відповідні відомості вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє Генпрокуратура.

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Як відбувалося видворення Саакашвілі

У 2015 році тогочасний президент України Петро Порошенко підписав указ про надання Міхеїлу Саакашвілі українського громадянства. Тоді третій президент Грузії очолив Одеську ОДА.

Згодом після конфлікту з Порошенком Саакашвілі подав у відставку та розпочав самостійну політичну діяльність в Україні – в опозиції до п'ятого президента.

У 2017 року Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Підставою для цього стали буцімто недостовірні дані, вказані в анкеті при отриманні громадянства. Саме позбавлення громадянства відбулося з порушенням українського законодавства – громадянина України не можна позбавляти українського громадянства, якщо воно у нього єдине. За словами самого Саакашвілі, тоді він мав лише український паспорт.

Після втрати громадянства Міхеїл Саакашвілі виїхав до Польщі, а згодом заявив, що повертається. Тоді разом з його прихильниками відбувся так званий прорив кордону. Як про це говорив сам Саакашвілі, він " перейшов кордон на руках українського народу".

У лютому 2018 року третього президента Грузії затримали у Києві та здійснили його реадмісію до Польщі.

Що таке реадмісія?Реадмісія – це, фактично, аналог екстрадиції. Єдина різниця у тому, що при екстрадиції особу відправляють до держави, з якої він походить або де проти нього відкрите кримінальне провадження, а у випадку реадмісії – на територію тої держави, звідки він востаннє перетинав кордон.

Після обрання Володимира Зеленського Президентом України, він чи не першим своїм кроком підписав указ про повернення українського громадянства Міхеїлу Саакашвілі. Ексголова Одеської ОДА невдовзі повернувся до України.

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Чим нині займається Міхеїл Саакашвілі

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі разом зі своєю політичною силою "Рухом нових сил" брав участь в українських парламентських виборах 2019 року. Втім згодом він заявив, що партія знімається з перегонів.

Згодом у своєму фейсбуці Саакашвілі повідомив, що переїжджає жити до Одеси, де "буде боротися з кланом Геннадія Труханова".

Наприкінці вересня 2019 року політик заявив, що має намір повернутися до Грузії вже до наступних парламентських виборів, які повинні відбутися у 2020 році.