Саакашвілі зняв свою партію з виборів до Ради

Третій грузинський президент і колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що його партія знімається з позачергових виборів до Верховної Ради.

Як підкреслив політик у своєму відеозверненні, одна із причин такого кроку – відповідно до останніх соцопитувань, його політсила не долає п’ятивідсотковий бар’єр і відповідно не проходить до нового парламенту.

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За його словами, виною всього цього є те, що його партії створювали численні проблеми: спершу не хотіли реєструвати, а потім заблокували рахунки. Відтак, у них не було достатньо часу запустити повноцінну передвиборчу кампанію.

Як варіант він закликав голосувати за тих людей, яких підтримує його партія та які йдуть за мажоритаркою, хоча вони не є членами його руху.

"Це все на благо України, адже ми всі хочемо, аби вона досягла успіху. Упродовж останнього тижня я їздив Україною та спілкувався з людьми, і зрозумів, що проблеми в Україні – величезні. Люди прагнуть змін і сподіваються, що ці вибори змінять ситуацію для них і для країни", – додав Саакашвілі.

Відповідно до закону, кандидати у народні депутати та партії мали право знімати свої кандидатури з позачергових парламентських виборів до 8 липня. За таких умов навпроти їхнього прізвища у бюлетені або назви партії буде проставлено штамп "Вибув". Крім того, до дня голосування може скасувати реєстрацію й ЦВК, але лише за умови, що буде встановлено факти про недотримання цими кандидатами обов’язкових законодавчих вимог для реєстрації. До прикладу,

– вони не проживали в Україні упродовж останніх 5 років,

– перебували за кордоном більше ніж 90 дозволених днів безперервно або понад 180 днів сукупно в році,

– мають судимість,

– їм не виповнилося 21 року.

Якщо ж кандидати або партії заявили, що знімаються з виборів вже після 8 липня, їхні імена або назви все одно будуть присутніми у бюлетенях.

До речі, такий вигляд матиме бюлетень на виборах до Ради

Що відомо про позачергові парламентські вибори 2019 року

Вони відбудуться у неділю, 21 липня. Указ про припинення повноважень попередньої Верховної Ради підписав президент Володимир Зеленський одразу після своєї інавгурації.

На цих виборах в одномандатних виборчих округах балотуватиметься 3171 кандидат: 1735 осіб – це самовисуванці, 1436 осіб – представники політичних сил.