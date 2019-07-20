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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Саакашвілі зняв свою партію з виборів до Ради

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      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / 24 канал

      Третій грузинський президент і колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що його партія знімається з позачергових виборів до Верховної Ради.

      Як підкреслив політик у своєму відеозверненні, одна із причин такого кроку – відповідно до останніх соцопитувань, його політсила не долає п’ятивідсотковий бар’єр і відповідно не проходить до нового парламенту.

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      За його словами, виною всього цього є те, що його партії створювали численні проблеми: спершу не хотіли реєструвати, а потім заблокували рахунки. Відтак, у них не було достатньо часу запустити повноцінну передвиборчу кампанію.

      Як варіант він закликав голосувати за тих людей, яких підтримує його партія та які йдуть за мажоритаркою, хоча вони не є членами його руху.

      "Це все на благо України, адже ми всі хочемо, аби вона досягла успіху. Упродовж останнього тижня я їздив Україною та спілкувався з людьми, і зрозумів, що проблеми в Україні – величезні. Люди прагнуть змін і сподіваються, що ці вибори змінять ситуацію для них і для країни", – додав Саакашвілі.

      Відповідно до закону, кандидати у народні депутати та партії мали право знімати свої кандидатури з позачергових парламентських виборів до 8 липня. За таких умов навпроти їхнього прізвища у бюлетені або назви партії буде проставлено штамп "Вибув". Крім того, до дня голосування може скасувати реєстрацію й ЦВК, але лише за умови, що буде встановлено факти про недотримання цими кандидатами обов’язкових законодавчих вимог для реєстрації. До прикладу,

      – вони не проживали в Україні упродовж останніх 5 років,

      – перебували за кордоном більше ніж 90 дозволених днів безперервно або понад 180 днів сукупно в році,

      – мають судимість,

      – їм не виповнилося 21 року.

      Якщо ж кандидати або партії заявили, що знімаються з виборів вже після 8 липня, їхні імена або назви все одно будуть присутніми у бюлетенях.  

      До речі, такий вигляд матиме бюлетень на виборах до Ради 

      Що відомо про позачергові парламентські вибори 2019 року

      Вони відбудуться у неділю, 21 липня. Указ про припинення повноважень попередньої Верховної Ради підписав президент Володимир Зеленський одразу після своєї інавгурації. 

      На цих виборах в одномандатних виборчих округах балотуватиметься 3171 кандидат: 1735 осіб – це самовисуванці, 1436 осіб – представники політичних сил.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Міхеїл Саакашвілі Рух нових сил
      Джерело: 24 канал
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