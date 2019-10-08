У цій справі Зеленський має особистий інтерес, – експерт про скандального суддю Чауса

Про скандального суддю Миколу Чауса, якого зловили на хабарі у 150 тисяч доларів, про його зв’язок з попереднім президентом Петром Порошенком та про справжні причини розслідування цієї справи – у програмі "Після всього" з Дмитро Гнапом розповів ж голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Чаус – це симптом українських суддів

– Чаус – це тільки симптом. Ми повинні розуміти, що це не поодинокий випадок, коли таке трапляється з суддями. На жаль, система була побудована і великою мірою продовжує бути побудована таким чином, що судді стають корупціонерами та нечесними.

Важливо! Свідчення скандального судді Чауса можуть використати проти Порошенка, – журналіст

– Роблять щось таке, за що їх досить рано ловлять на чомусь гарячому – на хабарі, якихось обіцянках вирішити щось, на інших злочинах чи ознаках складу злочину. Чаус – це яскравий приклад того, що відбувається з багатьма суддями і в принципі з українським судочинством.

На чому попалився Чаус, за що його можновладці так би мовити взяли "в оборот" і змусили собі служити?

– Точно не знаю, яка це справа була. Знаю, що Чаус є суддею Майдану і мав би бути звільнений ще у 2014 році, коли ухвалили закон про відновлення довіри до судової влади. Є таких близько 350 суддів. Їх мали звільнити ще тоді, але Вища рада правосуддя цю роботу провалила в інтересах політичної влади.



Суддя Чаус / фото Цензор.Нет

– Якщо людина знала, що за нею слідкує НАБУ, але закопала банку з грошима в дворі, щоб її знайшли, то чому він продовжував це робити? Тобто, людина настільки почувалася безкарною, що втратила зв’язок з реальністю. Я не знаю, що йому пообіцяли чи запевнили … Напевно, просто відчув свою абсолютну безкарність.

– Рішення у гучних випадках приймав не Чаус. Рішення щодо арешту Корбана ухвалюються десь …там, а суддя просто озвучує.

У цій справі є інтерес Зеленського

– Думаю, що у цій справі можуть співпасти інтереси Володимира Зеленського, який очевидно або хоче отримати інформацію щодо політичного переслідування і впливу незаконного на суди в часи Порошенка.



Петро Порошенко та Володимир Зеленський

– В інтересах України нарешті дізнатися в офіційний спосіб, що така системна практика була, тому що це те, чого нам не вдалося зробити у 2014 році. Коли Ірина Мамонтова, тоді голова Оболонського районного суду, заявила про те, що був систематичний тиск на неї збоку адміністрації Януковича. Стосовно того, щоби вони ухвалювали рішення проти активістів.

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– Тепер стосовно того чи Зеленський змінює, чи не змінює українське судочинство. Можна робити будь-які заяви. На рівні заяв все добре в Зеленського, бо він каже, що суддів будемо звільняти. Є законопроєкт, в якому містяться хороші речі, такі як перезапуск Вищої кваліфкомісії суддів тощо. І є речі дуже небезпечні, як залишення Вищої ради правосуддя.

– Тому ми бачимо, що є частина адміністрації Зеленського, яка не дуже хоче ефективної судової реформи. Хотілося б, щоб прореформаторські сили перемогли.

Чому суд над Чаусом не відбувся?

Про це розповів журналіст з Молдови Анатол Матасару.

– 2 жовтня мало відбутися засідання суду щодо екстрадиції судді Миколи Чауса в Україну. Проте цього так і не сталося, а все через те, що Чаус обійшов закон та намагається зробити так, щоб справа зависла. У Чауса відкрита кримінальна справа щодо незаконного перетину кордону Молдови, натомість він паралельно попросив політичного притулку. Тобто такими діями він хоче затримує вирішення справи.

– Чаус оскаржив указ Президента і це призупинило розгляд справи, доки не буде остаточного рішення щодо цього указу. Так можна роками затримувати справу.



Скандальні справи Чауса

– Олігарх Плахотнюк тісно спілкувався з попереднім президентом Петром Порошенком, вони навіть мали спільний бізнес. Плахотнюк був винен Порошенкові, тому він "тримав кришу" Чаусу в Модові, доки олігарх не втік.

Чаус може свідчити на Порошенка

– Зараз Чаус дуже цінний свідок для нової влади, адже він може дати свідчення на Порошенка. Ситуація може розвернутися так, що суддю Чауса можуть використати проти цих олігархів.

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– Для Чауса немає проблем для втечі та переховування, зокрема десь в Придністров’ї. Я бачив, що в нього є приватна охорона. Мені здається, що це через програму "захист свідка". Тобто за наші гроші його ще й охороняють.

– Це все пояснює, що Чаус має важливу інформацію і його в Молдові бережуть. Чаус може легко свідчити на Порошенка. Я бачу тільки такі "ігри": є більше особистих інтересів, але менше державних. Тут швидше за все особисті розбірки: як поставити перед судом цих олігархів.

Що відомо про суддю Чауса?Чаус був суддею Дніпровського райсуду Києва. Його підозрюють у масштабній корупції, адже у 2016 році детективи НАБУ викрили Чауса в отриманні 150 тисяч доларів хабара. Ці гроші знайшли у двох скляних банках, які суддя особисто закопав у дворі власного дому.



Коли ж Чауса вирішили арештувати, він миттєво втік з України. Його оголосили в міжнародний розшук. У 2017 році Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати, щоб суддю видали Україні для проведення досудового розслідування. Однак, адвокат Чауса заявляв, що домагатиметься його політичного притулку у Молдові.