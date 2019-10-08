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      Свідчення скандального судді Чауса можуть використати проти Порошенка, – журналіст

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      Свідчення скандального судді Чауса можуть використати проти Порошенка, – журналіст
      Свідчення скандального судді Чауса можуть використати проти Порошенка, – журналіст / Getty Images

      2 жовтня мало відбутися засідання суду щодо екстрадиції судді Миколи Чауса в Україну. Проте цього так і не сталося, а все через те, що Чаус хоче обійти закон та намагається зробити так, щоб справа зависла.

      Про це розповів молдовський журналіст Анатол Матасару у програмі "Після всього" на 24 каналі.

      Важливо! Суддя-втікач Чаус попався на відео під час прогулянки з охоронцем у Молдові

      Чому суд щодо Чауса не відбувся?

      "У Чауса відкрита кримінальна справа щодо незаконного перетину кордону Молдови, натомість він паралельно попросив політичного притулку. Тобто такими діями він хоче затримує вирішення справи. Чаус оскаржив указ Президента і це призупинило розгляд справи. А продовжитися вона може лише після остаточного рішення щодо цього указу, тому так можна роками затягувати справу", – сказав журналіст.

      Матасару розповів, що олігарх Плахотнюк тісно спілкувався з попереднім президентом України Петром Порошенком, вони навіть мали спільний бізнес.

      Плахотнюк був винен Порошенкові, тому він "тримав кришу" Чаусу в Модові, доки наш олігарх не втік. Зараз Чаус дуже цінний свідок для нової влади, адже він може дати свідчення на Порошенка. Ситуація може розвернутися так, що суддю Чауса можуть використати проти цих олігархів,
      – заявив журналіст.

      У Чауса є приватна охорона

      Журналіст розповів, що для Чауса немає проблем для втечі та переховування, зокрема десь в Придністров’ї. "Я бачив, що в нього є приватна охорона. Мені здається, що це через програму "захист свідка". Тобто за наші гроші його ще й охороняють. Це все пояснює, що Чаус має важливу інформацію і його в Молдові бережуть", – запевнив Матасару.

      Що Молдова може попросити за Чауса в Зеленського? За словами журналіста, Чаус може легко свідчити на Порошенка. "Я бачу тільки такі "ігри": є більше особистих інтересів, але менше державних. Тут швидше за все особисті розбірки: як поставити перед судом цих олігархів", – додав він.

      Хто такий суддя Чаус та у чому його підозрюють?

      Чаус був суддею Дніпровського райсуду Києва. Його підозрюють у масштабній корупції, адже у 2016 році детективи НАБУ викрили Чауса в отриманні 150 тисяч доларів хабара. Ці гроші знайшли у двох скляних банках, які суддя особисто закопав у дворі власного дому.

      Суддя Чаус / фото Цензор.Нет
      Суддя Чаус / фото Цензор.Нет

      Коли ж Чауса вирішили арештувати, він миттєво втік з України. Його оголосили в міжнародний розшук. У 2017 році Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати, щоб суддю видали Україні для проведення досудового розслідування. Однак, адвокат Чауса заявляв, що домагатиметься його політичного притулку у Молдові.

      Які рішення Чаус ухвалював на посаді судді? Чаус ухвалював рішення проти активістів Автомайдану за сфальсифікованими справами. А ще Чаус ухвалив рішення про зняття з розшуку та заборону проводити слідчі дії щодо екс-поплічника Януковича Юрія Іванющенка.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Хабар Судді Молдова Володимир Зеленський Петро Порошенко Корупція Гроші
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