Свидетельства скандального судьи Чауса могут использовать против Порошенко, – журналист

2 октября должно было состояться заседание суда по экстрадиции судьи Николая Чауса в Украину. Однако этого так и не произошло, а все из-за того, что Чаус хочет обойти закон и пытается сделать так, чтобы дело зависло.

Об этом рассказал молдавский журналист Анатол Матасару в программе "После всего" на 24 канале.

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Почему суд в отношении Чауса не состоялся?

"У Чауса возбуждено уголовное дело относительно незаконного пересечения границы Молдовы, зато он параллельно попросил политического убежища. То есть такими действиями он задерживает решения дела. Чаус обжаловал указ Президента и это приостановило рассмотрение дела. А продолжиться оно может только после окончательного решения по этому указу, поэтому так можно годами затягивать дело", – сказал журналист.

Матасару рассказал, что олигарх Плахотнюк тесно общался с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, они даже имели совместный бизнес.

Плахотнюк был должен Порошенко, поэтому он "держал крышу" Чауса в моде, пока наш олигарх не убежал. Сейчас Чаус очень ценный свидетель для новой власти, ведь он может дать показания на Порошенко. Ситуация может развернуться так, что судью Чауса могут использовать против этих олигархов,

– заявил журналист.

У Чауса есть частная охрана

Журналист рассказал, что для Чауса нет проблем для бегства и укрытия, в частности где-то в Приднестровье. "Я видел, что у него есть частная охрана. Мне кажется, что это из-за программы "защита свидетеля". То есть за наши деньги его еще и охраняют. Это все объясняет, что Чаус имеет важную информацию и его в Молдове берегут", – заверил Матасару.

Что Молдова может попросить за Чауса у Зеленского? По словам журналиста, Чаус может легко свидетельствовать на Порошенко. "Я вижу только такие "игры": есть больше личных интересов, но меньше государственных. Здесь скорее всего личные разборки: как поставить перед судом этих олигархов", – добавил он.

Кто такой судья Чаус и в чем его подозревают?

Чаус был судьей Днепровского райсуда Киева. Его подозревают в масштабной коррупции, ведь в 2016 году детективы НАБУ разоблачили Чауса в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закопал во дворе собственного дома.



Суддя Чаус / фото Цензор.Нет

Когда же Чауса решили арестовать, он мгновенно сбежал из Украины. Его объявили в международный розыск. В 2017 году Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать, чтобы судью выдали Украине для проведения досудебного расследования. Однако, адвокат Чауса заявлял, что будет добиваться его политического убежища в Молдове.

Какие решения Чаус принимал на должности судьи? Чаус выносил решения против активистов Автомайдана по сфальсифицированным делам. А еще Чаус принял решение о снятии с розыска и запрет проводить следственные действия в отношении экс-соратника Януковича Юрия Иванющенко.