ДБР оголосила про підозру Пашинському: все, що відомо про скандального політика

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському. Все, що відомо про Пашинського та цю підозру – зібрали журналісти 24 каналу.

Цей скандал – далеко не перший у біографії одіозного політика.

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Хто такий Сергій Пашинський?

Український політик. Скандальний народний депутат. Народився 14 жовтня 1966 року у Рівненській області в учительській родині. Батько — викладач англійської мови, мати — німецької мови. Школу закінчив на Житомирщині. 1991 року закінчив Київський педагогічний інститут імені О. М. Горького та здобув спеціальність "історик-суспільствознавець".

До 1999 року працював у різних комерційних структурах. З 1999 до 2000 року був заступником голови правління "Ощадбанку". У 2005 році був радником пані прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко. З 2005 до 2006 року очолював ДП "Укррезерв". Був заступником голови наглядової ради Державної іпотечної установи.

З 2006 року — керівник Житомирської обласної організації партії "Батьківщина". Тоді ж вперше обирається народним депутатом України. Під час дострокових виборів до Верховної Ради 2007 року балотувався від БЮТ і отримав мандат народного депутата України VI скликання. З 2011 року — заступник керівника партії та центрального штабу ВО "Батьківщина". Після арешту Тимошенко у 2011 році активно організовував політичні акції на її підтримку. У 2012 році втретє поспіль пройшов до парламенту України VII скликання. З грудня 2012-го обраний заступником голови фракції "Батьківщина".

У 2014 році був т.в.о. глави Адміністрації Президента України. У 2014-2016 роках працював головою Наглядової Ради "Укроборонпрому". Народний депутат VIII скликання, обраний від партії "Народний Фронт". У 2019 році балотувався до Верховної Ради за 64 округом (Житомирська область) як безпартійний самовисуванець.

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Одружений. Його син Антон також був представником фракції "Народний фронт" у попередньому парламенті.



Антон Пашинський / Фото з відкритих джерел

У чому підозрюють Пашинського?

У тому, що він стріляв у людину. 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський вистрілив з нагородного пістолета у ногу В'ячеславу Хімікусу.

За версією Пашинського, він з дружиною повертався на авто з кінотеатру додому в село Хлепча. На неосвітленій частині дороги їхня машина мало не врізалася в мікроавтобус, Який стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів. Депутат вийшов з салону автомобіля, щоб з'ясувати, в чому справа. В результаті у нього зав'язалася сварка з Хімікусом, який Нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив з ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив в ногу своєму нападнику.



Постраждалий В'ячеслав Хімікус у лікарні / Фото з відкритих джерел

За версією Хімікуса, Пашинський з самого початку конфлікту дістав пістолет, почавши погрожувати їм, і саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський в повітря для попередження НЕ стріляв, а відразу цілився на поразку.

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Чому про підозру оголосили лише зараз?

Тому що історія цього інциденту – складна і насичена. Одразу після того, як інцидент стався, було відкрито кримінальне провадження. У серпні 2017 року Генпрокуратура закрила справу у зв'язку з тим, що не побачила у діях Пашинського й Хімікуса складу кримінальних правопорушень. Хімікус подав скаргу до ЄСПЛ. Наприкінці того ж року Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити розслідування кримінального провадження про цю стрільбу.

Сьогодні ДБР пише, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року між Пашинським і Хімікусом відбувся словесний конфлікт. Під час нього депутат із зареєстрованого пістолета Glock 19 вистрілив опонентові в ногу. Хімікус, за інформацією ДБР, отримав осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги.

Такі пошкодження вважаються тяжкими, і ДБР кваліфікує їх нанесення як умисне. А це підпадає під ч.1 ст.121 Кримінального кодексу. Зараз вирішується питання про обрання екс-депутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сам Пашинський вважає такі дії ДБР помстою.

Що цікаво, це – не перший скандал пов'язаний зі зброєю, у якому фігурує ім’я Пашинського.

До яких ще скандалів він був причетний?

На початку 2014 року на Майдані протестувальники зупинили автівку "Хонда", в багажнику якої виявили мисливський карабін Norinco CQ-A, який був зовні подібний на снайперську гвинтівку. Невдовзі з'явився Пашинський, який допоміг водію залишити місце події, сівши до нього в машину. Довгий час громадськість вимагала пояснень від Пашинського щодо цієї справи. Лише за два роки начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів, що нардепа і водія допитали. Власник гвинтівки пояснив, що возив її в багажнику протягом десяти днів "про всяк випадок". Фактів використання цієї зброї проти мітингувальників та проти правоохоронців, за його словами, не виявлено.

На початку 2015 року стало відомо, що син Сергія Пашинського Антон став топ-менеджером "Спецтехноекспорту", який займається імпортом та експортом української зброї. 24-річний Пашинський-молодший цю інформацію спростовував, але сама компанія її підтвердила. За відомостями журналістів korrespondent.net, у Антона немає профільної освіти та в експорті-імпорті зброї він не розбирається. ЗМІ припускали, що таке місце роботи хлопець отримав завдяки батьку.

У 2018 році він опинився у центрі скандалу із закупівлею за завищеними цінами старих БМП-1. Журналісти видання "НВ" описали схему із закупівлі Житомирським бронетанковим заводом у Польщі, в компанії Wtorplast списаних з озброєння розібраних радянських БМП-1 1980-х років випуску. Польська компанія, у свою чергу, спочатку купувала їх у чеської компанії ціною металобрухту. "Укроборонпром" завозив все це в Україну, нібито "ремонтував", отримуючи від держави мільйони доларів. За даними журналістів, кінцевим бенефіціаром цієї схеми був саме Сергій Пашинський. Після публікацїі розслідування адвокати нардепа почали погрожувати журналістам.

У тому ж 2018 році Пашинський, який тоді очолював комітет з питань національної безпеки і оборони потрапив до ще одного скандалу з головою секретаріату свого ж комітету Тетяною Блистів.



Фото заяви на Пашинського, яке опублікували у ЗМІ

Жінка заявила, що Пашинський погрожував її вбити після того, як вона відмовилася візувати документ, що стосувався "Укроборонпрому". Вона поскаржилася на це правоохоронцям, Служба безпеки України почала розслідування. У відповідь Пашинський повідомив, що проти Блистів порушена кримінальна справа за шахрайство та службове підроблення, і він зажадав від жінки пояснень з цього приводу.