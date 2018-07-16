На Пашинського відкрили кримінальну справу за погрозу вбивства

На голову парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, заступник голови фракції "Народного фронту" Сергія Пашинського відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в ГПУ.

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Заяву до Генпрокуратури на Пашинського подала завідувач секретаріату комітету з питань нацбезпеки і оборони Тетяна Блистів. Вона стверджує, що він погрожував їй та її родині вбивством. У ГПУ підтвердили, що відповідні дані внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.



Фото заяви на Пашинського

Нагадаємо, 13 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити розслідування кримінального провадження про стрільбу народного депутата Сергія Пашинського у В'ячеслава Хімікуса в Київській області.