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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Пашинського відкрили кримінальну справу за погрозу вбивства

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Сергій Пашинський
Сергій Пашинський / informator.news

На голову парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, заступник голови фракції "Народного фронту" Сергія Пашинського відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в ГПУ. 

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Заяву до Генпрокуратури на Пашинського подала завідувач секретаріату комітету з питань нацбезпеки і оборони Тетяна Блистів. Вона стверджує, що він погрожував їй та її родині вбивством. У ГПУ підтвердили, що відповідні дані внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Фото заяви на Пашинського
Фото заяви на Пашинського

Нагадаємо, 13 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити розслідування кримінального провадження про стрільбу народного депутата Сергія Пашинського у В'ячеслава Хімікуса в Київській області.

 

Теги: Новини політики Новини України ГПУ Кримінальні новини Сергій Пашинський
Джерело: 24 Канал
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