На Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийства

На главу парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, заместителя председателя фракции "Народного фронта" Сергея Пашинского открыли уголовное производство за угрозу убийства.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в ГПУ.

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Заявление в Генпрокуратуру на Пашинского подала заведующая секретариата комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Татьяна Блестел. Она утверждает, что он угрожал ей и ее семье убийством. В ГПУ подтвердили, что соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Фото заявления на Пашинского

Напомним, 13 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование уголовного дела о стрельбе народного депутата Сергея Пашинского в Вячеслава Химикуса в Киевской области.