ГБР объявило о подозрении Пашинскому: все, что известно о скандальном политике

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому. Все, что известно о Пашинском и этом подозрении – собрали журналисты 24 канала.

Этот скандал – далеко не первый в биографии одиозного политика.

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Кто такой Сергей Пашинский?

Украинский политик. Скандальный народный депутат. Родился 14 октября 1966 года в Ровенской области в семье учителей. Отец – преподаватель английского языка, мать – немецкого языка. Школу закончил на Житомирщине. В 1991 году закончил Киевский педагогический институт имени А. М. Горького и получил специальность "историк-обществовед".

До 1999 года работал в различных коммерческих структурах. С 1999 по 2000 год был заместителем председателя правления "Ощадбанка". В 2005 году был советником госпожи премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. С 2005 по 2006 год возглавлял ГП "Укррезерв". Был заместителем председателя наблюдательного совета Государственного ипотечного учреждения.

С 2006 года – руководитель Житомирской областной организации партии "Батькивщина". Тогда же впервые избирается народным депутатом Украины. Во время досрочных выборов в Верховную Раду в 2007 году баллотировался от БЮТ и получил мандат народного депутата Украины VI созыва. С 2011 года – заместитель руководителя партии и центрального штаба ВО "Батькивщина". После ареста Тимошенко в 2011 году активно организовывал политические акции в ее поддержку. В 2012 году в третий раз подряд прошел в парламент Украины VII созыва. С декабря 2012 года избран заместителем председателя фракции "Батькивщина".

В 2014 году был и.о. главы Администрации Президента Украины. В 2014-2016 годах работал председателем Наблюдательного Совета "Укроборонпрома". Народный депутат VIII созыва, избранный от партии "Народный Фронт". В 2019 году баллотировался в Верховную Раду по 64 округу (Житомирская область) как беспартийный самовыдвиженец.

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Женат. Его сын Антон также был представителем фракции "Народный фронт" в предыдущем парламенте.



Антон Пашинский / Фото из открытых источников

В чем подозревают Пашинского?

В том, что он стрелял в человека. 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу Вячеславу Химикусу.

По версии Пашинского, он с женой возвращался на машине с кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина почти врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить, в чем дело. В результате у него завязалась ссора с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему.



Пострадавший Вячеслав Химикус в больнице / Фото из открытых источников

По версии Химикуса, Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет, начав угрожать им, и именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение.

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Почему о подозрении объявили только сейчас?

Потому что история этого инцидента – сложная и насыщенная. Сразу после того, как инцидент произошел, было открыто уголовное производство. В августе 2017 года Генпрокуратура закрыла дело в связи с тем, что не увидела в действиях Пашинского и Химикуса состава уголовных преступлений. Химикус подал жалобу в ЕСПЧ. В конце того же года Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование уголовного производства об этой стрельбе.

Сегодня ГБР пишет, что досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года между Пашинский и Химикусом состоялся словесный конфликт. Во время него депутат из зарегистрированного пистолета Glock 19 выстрелил оппоненту в ногу. Химикус, по информации ГБР, получил осколочный перелом бедренной кости левой ноги.

Такие повреждения считаются тяжелыми и ГБР квалифицирует их нанесение как умышленное. А это подпадает под ч.1 ст.121 Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сам Пашинский считает такие действия ГБР местью.

Что интересно, это – не первый скандал, связанный с оружием, в котором фигурирует имя Пашинского.

К каким еще скандалам он был причастен?

В начале 2014 года на Майдане протестующие остановили автомобиль "Хонда", в багажнике которой обнаружили охотничий карабин Norinco CQ-A, который был внешне похож на снайперскую винтовку. Вскоре появился Пашинский, который помог водителю покинуть место происшествия, сев к нему в машину. Долгое время общественность требовала объяснений от Пашинского по этому делу. Только через два года начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал, что нардепа и водителя допросили. Владелец винтовки пояснил, что возил ее в багажнике в течение десяти дней "на всякий случай". Фактов использования этого оружия против митингующих и против правоохранителей, по его словам, не обнаружено.

Начале 2015 года стало известно, что сын Сергея Пашинского Антон стал топ-менеджером "Спецтехноэкспорта", который занимается импортом и экспортом украинского оружия. 24-летний Пашинский-младший эту информацию опровергал, но сама компания ее подтвердила. По сведениям журналистов korrespondent.net, у Антона нет профильного образования и в экспорте-импорте оружия он не разбирается. СМИ предполагали, что такое место работы парень получил благодаря отцу.

В 2018 году он оказался в центре скандала с закупкой по завышенным ценам старых БМП-1. Журналисты издания "НВ" описали схему по закупке Житомирским бронетанковым заводом в Польше, в компании Wtorplast списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска. Польская компания, в свою очередь, сначала покупала их в чешской компании по цене металлолома. "Укроборонпром" завозил все это в Украину, якобы "ремонтировал", получая от государства миллионы долларов. По данным журналистов, конечным бенефициаром этой схемы был именно Сергей Пашинский. После публикации расследования адвокаты нардепа начали угрожать журналистам.

В том же 2018 году Пашинский, который тогда возглавлял комитет по вопросам национальной безопасности и обороны попал в еще один скандал с главой секретариата своего же комитета Татьяной Блистив.



Фото заявления Пашинского, которое опубликовали в СМИ

Женщина заявила, что Пашинский угрожал ее убить после того, как она отказалась визировать документ, касающийся "Укроборонпрома". Она пожаловалась на это правоохранителям, Служба безопасности Украины начала расследование. В ответ Пашинский сообщил, что против Блистив возбуждено уголовное дело за мошенничество и служебный подлог, и он потребовал от женщины объяснений по этому поводу.