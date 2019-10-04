ГБР объявила подозрение Пашинскому 15:16, сегодня 22 Читати новину українською Сергей Пашинский / uk.wikipedia.org Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому. Новость дополняется 5 удивительных рецептов кофе для вашего утра сегодня 3098 Теги: Новости Украины Новости политики Источник: 24 канал Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно сегодня , 14:55 Беларусь помиловала журналиста Шаройко, он уже в Украине, – Зеленский сегодня , 14:47 Авария Ан12 возле Львова: фамилии пострадавших сегодня , 14:10 Комментарии Публикации сегодня , 12:00 Чому потрібно писати про Шулявський міст? Петро Охотін 504 сегодня , 12:00 Россия может воспользоваться наивностью Зеленского Павло Казарін 283 сегодня , 11:45 Как не потерять свое животное: практические советы специалистов Євгенія Мазур 132 сегодня , 08:40 Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів Ярослав Гришин 428 сегодня , 08:13 "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в матче Лиги Европы: видео Ігор Саджениця 506