ДБР оголосило підозру Пашинському

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському. Йдеться про стрілянину, яку Пашинський влаштував у новорічну ніч 2016 року. Тоді внаслідок суперечки він поранив людину.

В ДБР наголошують, що зараз вирішується питання про обрання ексдепутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Важливо: На Пашинського відкрили кримінальну справу за погрозу вбивства

Санкція статті, що інкримінують Пашинському передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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Що відомо про стрілянину, яку Пашинський влаштував у новорічну ніч 2016?

31 грудня 2016 року Сергій Пашинський вистрілив з нагородного пістолета у ногу В'ячеславу Хімікусу.

За версією Пашинського, він з дружиною повертався на авто з кінотеатру додому в село Хлепча. На неосвітленій частині дороги їхня машина мало не врізалася в мікроавтобус, що стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів. Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати у чому справа. В результаті у нього сталася суперечка з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив з ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику.

За версією Хімікуса, Пашинський із самого початку конфлікту дістав пістолет і погрожував ним. Саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився в Хімікуса.

У ГПУ часів Луценка дійшли до висновку, що Сергій Пашинський діяв в рамках необхідної оборони, що виключає його кримінальну відповідальність. Дії другого учасника подій Хімікуса було визнано "суспільно небезпечними".