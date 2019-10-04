ДБР оголосило підозру Пашинському
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському. Йдеться про стрілянину, яку Пашинський влаштував у новорічну ніч 2016 року. Тоді внаслідок суперечки він поранив людину.
В ДБР наголошують, що зараз вирішується питання про обрання ексдепутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Важливо: На Пашинського відкрили кримінальну справу за погрозу вбивства
Санкція статті, що інкримінують Пашинському передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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Що відомо про стрілянину, яку Пашинський влаштував у новорічну ніч 2016?
31 грудня 2016 року Сергій Пашинський вистрілив з нагородного пістолета у ногу В'ячеславу Хімікусу.
За версією Пашинського, він з дружиною повертався на авто з кінотеатру додому в село Хлепча. На неосвітленій частині дороги їхня машина мало не врізалася в мікроавтобус, що стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів. Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати у чому справа. В результаті у нього сталася суперечка з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив з ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику.
За версією Хімікуса, Пашинський із самого початку конфлікту дістав пістолет і погрожував ним. Саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився в Хімікуса.
У ГПУ часів Луценка дійшли до висновку, що Сергій Пашинський діяв в рамках необхідної оборони, що виключає його кримінальну відповідальність. Дії другого учасника подій Хімікуса було визнано "суспільно небезпечними".