Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки

Тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави – такий вирок ухвалив Печерський суд ексочільнику комітету ВРУ з нацбезпеки і оборони Сергію Пашинському. Про такий запобіжний захід клопотали слідчі ДБР. Депутата затримали за звинуваченням в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Хімікусу в 2016 році.

Чому лише зараз Сергія Пашинського судять за стрілянину кількарічної давнини, а не за звинувачення у корупції в оборонній сфері – в матеріалі 24 каналу.

Від масштабної корупції до стрілянини

Сергій Пашинський – бувалий політик: журналісти провели не одне розслідування про гучні корупційні оборудки, до яких був причетний екснардеп, зокрема і в оборонці під час війни.

На часі: Суд взяв під варту екснардепа Пашинського

Так журналісти видання "НВ" в 2018 році описали схему із закупівлі Житомирським бронетанковим заводом у Польщі, в компанії Wtorplast, списаних з озброєння розібраних радянських БМП-1 1980-х років випуску. Справою зайнялось Національне антикорупційне бюро. Того ж року Тетяна Блистів, голова секретаріату парламентського комітету, в якому головував нардеп, поскаржилась на те, що Сергій Пашинський погрожував її вбивством через відмову візувати документ, що стосувався "Укроборонпрому". В СБУ почали розслідування. Хоча згодом Пашинський стверджував, що проти Блистів порушено кримінальну справу за шахрайство.



Сергій Пашинський в політиці вже багато років/ Фото 24 каналу

Проте 7 жовтня Печерськй суд розглядав справу, де йшлось про зовсім інші події – 2016 року. Тоді Сергій Пашинський вистрілив з нагородної зброї у ногу жителю Київщини В'ячеславу Хімікусу.

Що відомо про справу Хімікуса проти Пашинського? Пашинський твердить – того дня вони з дружиною повертались на авто до дому. На неосвітленій частині дороги їх машина ледь не врізалась в мікроавтобус, що стояв посеред дороги без габаритних вогнів. Депутат вийшов, щоб з'ясувати що сталось. Між водієм мікроавтобусу В'ячеславом Хімікусом та Сергієм Пашинським зав'язалась сварка. Водій начебто вдарив депутата пляшкою по голові і збив з ніг. Пашинський у відповідь, лежачи на землі, вистрелив йому в ногу.



За словами ж Хімікуса, депутат від початку сварки почав погрожувати йому пістолетом, за що й отримав по голові. За версією потерпілого, депутат не робив попереджувального вистрілу в повітря, а відразу цілився в Хімікуса.

Історія цього провадження тривала й цікава. Одразу після резонансної події було відкрито кримінальне провадження. У серпні 2017 року Генпрокуратура закрила справу: в діях Пашинського і Хімікуса слідчі не побачили складу кримінального правопорушення. Хімікус подав скаргу до ЄСПЛ. Наприкінці 2017 року Печерський суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру відновити розслідування кримінального провадження за фактом стрілянини.

Стріляв у людину – йди до в'язниці

7 жовтня Печерський суд виніс рішення про взяття під варту Сергія Пашинського до 4 грудня. На думку слідчих, цей запобіжний захід був необхідний через загрозу втечі ексдепутата та високої вірогідності вчинення тиску на слідство. У своїй заяві Пашинський наголосив на відсутності доказів проти нього.

Коротко: Суд взяв під варту екснардепа Пашинського: все, що відомо про скандального політика

"Не маючи жодного доказу, жодної справи, жодних свідчень щодо моєї причетності до "корупції", яку так рекламували, сьогодні мене арештували за самооборону... Відоме печерське кривосуддя тріумфує – керує процесом Андрій Портнов. Те, що відбулося сьогодні в Печерському суді – відверта фальсифікація правди", – заявив Сергій Пашинський.

Генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Трегуб, коментуючи цю ситуацію, дивується таким словам депутата. Адже саме парламентська коаліція, членом якої він був кілька років, реформувала судову систему. Команда, до якої входив Пашинський, зробила все, щоб судова система лишилась повністю ручною. Як наслідок, депутат сам потрапив у коліщата системи, в розбудову якої вклався, перебуваючи при владі, каже вона.

Фігура Пашинського досить одіозна в українській політиці: з ним пов'язана низка справ, які стосуються як Євромайдану, так і діяльності очолюваного ним комітету з нацбезпеки та оборони. Думаю, у нової влади є бажання встановити справедливість в цьому питанні й продемонструвати принциповість у вчиненні правосуддя,

– вважає політолог Олег Постернак.

Політтехнолог Тарас Загородній припускає, що Пашинського дійсно можуть ув'язнити на тривалий час, бо владі, мовляв, потрібно показувати результати.

"Брали Пашинського за справою, яка на слуху і яка була закрита. Не розумію за якими обставинами її було відкрито", – додає експерт.

Стрілянина VS корупція в оборонці



До діяльності Пашинського-депутата у розслідувачів виникало чимало запитань / Фото з Facebook політика

Після рішення Печерського суду у багатьох виникло питання: чому депутата арештували за стрілянину, а не за інші "цікаві історії". Адже прізвище Пашинського набагато частіше згадувалось в контексті корупційних скандалів.

Олена Тригуб пояснює це неспроможністю слідчих органів: щоб довести факт зловживання владою або службовим становищем, необхідно мати докази, бажано у вигляді підписів фігурантів на документах або запису розмов чи листування. Якщо їх немає, правоохоронцям вкрай важко довести причетність високопосадовця до оборудки.

Припускаю, що в СБУ є докази причетності Пашинського до корупційних оборудок з оборонкою і пізніше вони з'являться. Хоч, можливо, він обережно і вміло все це курував, не порушуючи законодавство,

– додає Олена Тригуб.

Розслідування корупції в оборонці є особливо складними. Українське законодавство прописано таким чином, що можна достатньо легко займатись корупцією у законний спосіб. Конче потрібно змінювати закони так, щоб максимально зменшити корупційні ризики на державній службі для тих, хто має бажання використовувати своє становище в персональних інтересах.

Хто наступний

Після неочікуваного рішення Печерського суду у справі Пашинського чимало представників минулої влади почали згадувати власні "гріхи". За великим рахунком, зацікавити правоохоронців може майже будь-хто з представників попередньої влади, починаючи з експрем'єра Гройсмана і попереднього президента Порошенка і закінчуючи керівниками державних підприємств. Будь-яка потужна державна посада завжди мала і має високі корупційні ризики. Спокуса дуже велика, і мало хто зміг в цій системі встояти, кажуть експерти.



В суспільстві є запит на ув'язнення Петра Порошенка / Фото 24 каналу

Одне з великих очікувань суспільства – притягнення до відповідальності самого експрезидента Петра Порошенка. Політолог Олег Постернак, посилаючись на колег по цеху, стверджує, що колишній голова держави літав нещодавно у Лондон не лише задля підтримки Валерії Гонтаревої. А, більш ймовірно, зустрічався там з людьми американського фінансиста Джорджа Сороса. Ті наразі нібито зацікавлені в роздмухуванні скандалів в Україні, зокрема проти команди президента Володимира Зеленського. Зокрема, й в організації акцій протесту. Все це нібито відбувається через скандал навколо Байдена, який може поховати головного конкурента Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах в США. І найближчим часом цю історію будуть ще більше роздмухувати, припускають політологи. Саме цим пояснюється зменшення активності щодо притягнення до відповідальності Порошенка.

Наступним міг би стати Порошенко. Минулого тижня злі язики говорили, що Рябошапка мав би подати подання до ВРУ на обмеження депутатської недоторканості Порошенка, дачу згоди на арешт та відкриття кримінальної справи. Такого не відбулось, і це багато про що говорить,

– наголошує Тарас Загородній.

З іншого боку варто врахувати, що будь-який представник колишньої влади зацікавлений в напрацюванні широких "корпоративних зв'язків" з нинішніми правоохоронцями, аби мати гарантії для себе особисто і свого бізнесу.

Розвиток подій: Пашинського взяли під варту: адвокат оскаржуватиме судове рішення

Як розповідає Олег Постернак, цим і займається Порошенко, проводячи зустрічі, наприклад, з олігархом Ігорем Коломойським та іншими бізнесменами та політиками. На думку експерта, те саме робить зараз експрем'єр Арсеній Яценюк, який останнім часом активізувався. Жоден з колишніх топ-посадовців не бажає бути притягнутим до відповідальності. Адже навіть за відсутності складу злочину вони в будь-якому разі понесуть значні репутаційні втрати.

Справа Пашинського – причини та реакції: дивіться відео