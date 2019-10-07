31 грудня 2016 року колишній народний депутат Сергій Пашинський вистрілив з нагородного пістолета у ногу В'ячеславу Хімікусу. ДБР оголосило підозру екснардепу. 7 жовтня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Під вартою Пашинський пробуде до 4 грудня.

Відповідне рішення прийняв Печерський районний суд міста Києва.

Коротко: ДБР оголосила про підозру Пашинському: все, що відомо про скандального політика

Прокуратура просила суд взяти Сергій Пашинського під варту.

Колишнього народного обранця звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті, що інкримінують Пашинському передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Про який інцидент йдеться?

31 грудня 2016 року Сергій Пашинський вистрілив з нагородного пістолета у ногу В'ячеславу Хімікусу.

За версією Пашинського, він з дружиною повертався на авто з кінотеатру додому в село Хлепча. На неосвітленій частині дороги їхня машина мало не врізалася в мікроавтобус, що стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів. Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати у чому справа. В результаті у нього сталася суперечка з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив з ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику.



Постраждалий В'ячеслав Хімікус у лікарні / Фото з соцмереж

Яка версія у В'ячеслава Хімікуса?

Він стверджує, що Пашинський із самого початку конфлікту дістав пістолет і погрожував ним. Саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився в Хімікуса.

Зауважимо, що у ГПУ часів Луценка дійшли до висновку, що Сергій Пашинський діяв в рамках необхідної оборони, що виключає його кримінальну відповідальність. Дії другого учасника подій Хімікуса було визнано "суспільно небезпечними".