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      Суд взяв під варту екснардепа Пашинського

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      Екснардеп Пашинський
      Екснардеп Пашинський / glavcom.ua

      31 грудня 2016 року колишній народний депутат Сергій Пашинський вистрілив з нагородного пістолета у ногу В'ячеславу Хімікусу. ДБР оголосило підозру екснардепу. 7 жовтня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Під вартою Пашинський пробуде до 4 грудня.

      Відповідне рішення прийняв Печерський районний суд міста Києва.

      Коротко: ДБР оголосила про підозру Пашинському: все, що відомо про скандального політика

      Прокуратура просила суд взяти Сергій Пашинського під варту.

      Колишнього народного обранця звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті, що інкримінують Пашинському передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

      Про який інцидент йдеться?

      31 грудня 2016 року Сергій Пашинський вистрілив з нагородного пістолета у ногу В'ячеславу Хімікусу.

      За версією Пашинського, він з дружиною повертався на авто з кінотеатру додому в село Хлепча. На неосвітленій частині дороги їхня машина мало не врізалася в мікроавтобус, що стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів. Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати у чому справа. В результаті у нього сталася суперечка з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив з ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику.


      Постраждалий В'ячеслав Хімікус у лікарні / Фото з соцмереж

      Яка версія у В'ячеслава Хімікуса?

      Він стверджує, що Пашинський із самого початку конфлікту дістав пістолет і погрожував ним. Саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився в Хімікуса.

      Зауважимо, що у ГПУ часів Луценка дійшли до висновку, що Сергій Пашинський діяв в рамках необхідної оборони, що виключає його кримінальну відповідальність. Дії другого учасника подій Хімікуса було визнано "суспільно небезпечними".

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Сергій Пашинський Зброя Рішення суду Державне бюро розслідувань
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