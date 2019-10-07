Суд взял под стражу экс-нардепа Пашинского

31 декабря 2016 года бывший народный депутат Сергей Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу Вячеславу Химикусу. ГБР объявило подозрение экс-нардепу. 7 октября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Под стражей Пашинский пробудет до 4 декабря.

Соответствующее решение принял Печерский районный суд города Киева.

Коротко: ГБР объявило о подозрении Пашинскому: все, что известно о скандальном политике

Прокуратура просила суд взять Сергея Пашинского под стражу.

Бывшего народного избранника обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи, которую инкриминируют Пашинскому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

О каком инциденте идет речь?

31 декабря 2016 года Сергей Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу Вячеславу Химикусу.

По версии Пашинского, он с женой возвращался на машине с кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина почти врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. В результате у него произошла ссора с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему.



Пострадавший Вячеслав Химикус в больнице / Фото из соцсетей

Какая версия у Вячеслава Химикуса?

Он утверждает, что Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет и угрожал им. Именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился в Химикуса.

Заметим, что в ГПУ времен Луценко пришли к выводу, что Сергей Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, что исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий Химикуса были признані "общественно опасными".