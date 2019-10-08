Пашинського взяли під варту: адвокат оскаржуватиме судове рішення

Колишньому нардепу 7 жовтня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Адвокат політика вважає, що Пашинському загрожує смертельна небезпека в разі ув’язнення та готується оскаржувати судове рішення.

Про це захисник колишнього нардепа Андрій Федур повідомив журналістам після того, як Печерський райсуд Києва взяв Пашинського під варту.

Основне: Суд взяв під варту екснардепа Пашинського

Суд застосував безальтернативний арешт з метою забезпечення фізичного знищення мого підзахисного в Лук’янівському СІЗО в Києві. Планується його фізичне знищення як одного з п’яти ворогів країни-окупанта,

– заявив Федур.

Захисник Пашинського пояснив свої слова про "5 ворогів Росії": мовляв, російський політолог і депутат Держдуми Сергій Марков назвав Пашинського одним з п’яти найбільших українських "воєнних злочинців".

Федур вимагає негайного гарантування заходів безпеки для Пашинського через нібито "реальну загрозу його життю". За словами Федура, він буде оскаржувати рішення про запобіжний захід, бо вважає його "абсолютно незаконним".

Взяття під варту Пашинського вже прокоментувала народна обраниця від "Європейської Солідарності" Ірина Фріз. Рішення суду вона назвала "початком політичних репресій в Україні". Нардеп звинуватила нову владу в потуранні словам одіозного Андрія Портнова.

"Це суто політична розправа – розправа з опонентами. Тим більше, що одразу ми маємо коментар пана Андрія Портнова, який у такий спосіб намагається послати звістку Петру Порошенку: що, дивіться, наступний ви, і те саме… ", – вважає Фріз.

Чому Пашинського відправили за ґрати? Колишнього народного обранця звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті, що інкримінують Пашинському передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.



Річ у тім, що 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський вистрілив з нагородного пістолета у ногу В'ячеславу Хімікусу.



Пашинський разом із дружиною повертався на авто з кінотеатру додому в село Хлепча. На неосвітленій частині дороги їхня машина мало не врізалася в мікроавтобус, що стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів. Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати у чому річ. В результаті у нього сталася суперечка з Хімікусом, яка увінчалася стріляниною.



У цій справі проти Пашинського то зупиняли, то поновлювали слідство. А вже 7 жовтня суд обрав запобіжний захід екснардепу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Пашинський пробуде за ґратами до 4 грудня.