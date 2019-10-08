Пашинского взяли под стражу: адвокат обжалует судебное решение

Бывшему нардепу 7 октября избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Адвокат политика считает, что Пашинскому грозит смертельная опасность в случае заключения? и готовится обжаловать судебное решение.

Об этом защитник бывшего нардепа Андрей Федур сообщил журналистам после того, как Печерский райсуд Киева dpял Пашинского под стражу.

Основное: Суд взял под стражу экс-нардепа Пашинского

Суд применил безальтернативный арест с целью обеспечения физического уничтожения моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти врагов страны-оккупанта,

– заявил Федур.

Защитник Пашинского объяснил свои слова о "5 врагах России": мол, российский политолог и депутат Госдумы Сергей Марков назвал Пашинского одним из пяти наибольших украинских "военных преступников".

Федур требует немедленного гарантирования мер безопасности для Пашинского из-за якобы "реальной угрозы его жизни". По словам Федура, он будет обжаловать решение о мере пресечения, поскольку считает его "абсолютно незаконным".

Взятие под стражу Пашинского уже прокомментировала народная избранница от "Европейской Солидарности" Ирина Фриз. Решение суда она назвала "началом политических репрессий в Украине". Нардеп обвинила новую власть в попустительстве словам одиозного Андрея Портнова.

"Это чисто политическая расправа – расправа над оппонентами. Тем более, что тут мы имеем комментарий господина Андрея Портнова, который таким образом пытается послать весть Петру Порошенко: что, смотрите, следующий вы, и то же самое... ", – считает Фриз.

Почему Пашинского отправили за решетку? Бывшего народного избранника обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи, которая инкриминируется Пашинскому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.



Дело в том, что 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу Вячеславу Химикусу.



Пашинский вместе с супругой возвращался на авто из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина чуть не врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. В результате у него произошел спор с Химикусом, который закончился стрельбой.



В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. А уже 7 октября суд избрал меру пресечения экс-нардепу в виде содержания под стражей без права внесения залога. Пашинский пробудет за решеткой до 4 декабря.