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      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Пашинского взяли под стражу: адвокат обжалует судебное решение

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      Сергtй Пашинский
      Сергtй Пашинский / 24 канал

      Бывшему нардепу 7 октября избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Адвокат политика считает, что Пашинскому грозит смертельная опасность в случае заключения? и готовится обжаловать судебное решение.

      Об этом защитник бывшего нардепа Андрей Федур сообщил журналистам после того, как Печерский райсуд Киева dpял Пашинского под стражу.

      Основное: Суд взял под стражу экс-нардепа Пашинского

      Суд применил безальтернативный арест с целью обеспечения физического уничтожения моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти врагов страны-оккупанта,
      – заявил Федур.

      Защитник Пашинского объяснил свои слова о "5 врагах России": мол, российский политолог и депутат Госдумы Сергей Марков назвал Пашинского одним из пяти наибольших украинских "военных преступников".

      Федур требует немедленного гарантирования мер безопасности для Пашинского из-за якобы "реальной угрозы его жизни". По словам Федура, он будет обжаловать решение о мере пресечения, поскольку считает его "абсолютно незаконным".

      Взятие под стражу Пашинского уже прокомментировала народная избранница от "Европейской Солидарности" Ирина Фриз. Решение суда она назвала "началом политических репрессий в Украине". Нардеп обвинила новую власть в попустительстве словам одиозного Андрея Портнова.

      "Это чисто политическая расправа – расправа над оппонентами. Тем более, что тут мы имеем комментарий господина Андрея Портнова, который таким образом пытается послать весть Петру Порошенко: что, смотрите, следующий вы, и то же самое... ", – считает Фриз.

      Почему Пашинского отправили за решетку? Бывшего народного избранника обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи, которая инкриминируется Пашинскому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

      Дело в том, что 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу Вячеславу Химикусу.

      Пашинский вместе с супругой возвращался на авто из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина чуть не врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. В результате у него произошел спор с Химикусом, который закончился стрельбой.

      В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. А уже 7 октября суд избрал меру пресечения экс-нардепу в виде содержания под стражей без права внесения залога. Пашинский пробудет за решеткой до 4 декабря.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Пашинский Решение суда СІЗО Криминальные новости
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