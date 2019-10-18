Суд залишив екснардепа Пашинського під вартою

Апеляційний адміністративний суд Києва залишив чинним рішення Печерського райсуду щодо народного депутата V-VII скликань Сергія Пашинського. Раніше йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці (до 4 грудня) без права внесення застави.

Відповідне рішення Київський апеляційний суд ухвалив на засідання 18 жовтня. Як пише "Українська правда", суддя оголосила, що суд вирішив залишити рішення Печерського суду без змін, а апеляційну скаргу захисту Пашинського без задоволення. Ухвала суду оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

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Що передувало цьому рішенню суду

Засідання суду тривало два дні – суд брав перерву, що щоб уточнити юридичну та фактичну адресу центрального офісу Державного бюро розслідувань. Річ у тім, що адвокат Пашинського Андрій Федур наполягав, аби цю справу розглядав Шевченківський райсуд, оскільки центральний апарат ДБР розташовується на вулиці Петлюри в Шевченківському районі. Натомість прокуратура подала заяву на адресу управління ДБР на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва.

До суду підтримати Пашинського прийшли колишній очільник парламенту Ради Андрій Парубій, нардеп Микола Княжицький, а також експарламентарі Тетяна Чорновол, Андрій Тетерук і колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов. Усі вони та ще 9 чинних і колишніх державних посадовців просили суд віддати Пашинського на поруки.

За словами Турчинова, Пашинський продемонстрував готовність до самопожертви під час Майдану. А коли експрезидент Віктор Янукович втік до Росії та почалась її збройна агресія, він "був на фронті, де вирішувалась доля країни". Він наголосив, що Пашинського звинувачують не в корупції та зловживанні владою, а в тому, що він захищав честь своєї дружини та своє життя і здоров’я. Крім того, на переконання колишнього секретаря РНБО, Наразі Пашинський не має ані депутатського статусу, ані жодної посади, тому не зможе впливати на слідство, якщо буде його звільнять з-під варти.

Крім того, 17 жовтня Федур підкреслював, що суд має звільнити його підзахисного з-під варти, оскільки доказів вчинення ним злочину немає. Сам Пашинський переконував, що щодо нього від політичних опонентів лунали звинувачення у розстрілах на Майдані в 2014 році. Нинішню ж справу проти нього він пов'язує зі своєю політичною позицією – зокрема, він вважає, що Генеральній прокуратурі просто "треба посадити Пашинського". Також екснардеп заявив, що що не має наміру тікати з України та буде захищати своє ім’я і честь в суді.

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Печерський райсуд Києва обрав Пашинському запобіжний захід 7 жовтня. Колишнього народного обранця звинувачують в умисному завданні тяжкого тілесного ушкодження. Якщо провину політика доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Згодом захисник політика заявив, що його підзахисному загрожує смертельна небезпека в разі ув’язнення, тому він вирішив оскаржити судове рішення, яке за його словами є "незаконним". Водночас він висловив вимогу негайно гарантувати заходи безпеки для Пашинського.

Суд застосував безальтернативний арешт з метою забезпечення фізичного знищення мого підзахисного в Лук’янівському СІЗО в Києві. Планується його фізичне знищення як одного з п’яти ворогів країни-окупанта,

– заявив Федур.

Що говорить Пашинський про обвинувачення щодо нього

Під час засідання Апеляційного суду Пашинський укотре переповів версію, що 31 грудня 2016 року він та його дружина, яка була за кермом автомо, потрапили в аварійну ситуацію. За його словаими, під час суперечки з водієм і пасажиром іншого автомобіля, у бік його дружини пролунали образ. Тому Пашинський начебто попросив вибачитись і здійснив постріл у повітря, але Хімікус вдарив його пляшкою по голові. Лише після цього, переконує експпарламентар, він вистрілив нападнику в ногу.