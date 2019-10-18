Суд оставил экс-нардепа Пашинского под стражей

Апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение Печерского райсуда в отношении народного депутата V-VII созывов Сергея Пашинского. Ранее ему избрали мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

Соответствующее решение Киевский апелляционный суд принял на заседании 18 октября.. Как пишет "Украинская правда", судья объявила, что суд решил оставить решение Печерского суда без изменений, а апелляционную жалобу защиты Пашинского без удовлетворения. Определение суда обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

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Что предшествовало этому решению суда

Заседание суда длилось два дня – суд брал перерыв, чтобы уточнить юридический и фактический адрес центрального офиса Государственного бюро расследований. Дело в том, что адвокат Пашинского Андрей Федур настаивал, чтобы это дело рассматривал Шевченковский райсуд, поскольку центральный аппарат ГБР располагается на улице Петлюры в Шевченковском районе. Однако прокуратура подала заявление в адрес управления ГБР на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева.

В суд поддержать Пашинского пришли бывший глава парламента Рады Андрей Парубий, нардеп Николай Княжицкий, а также экс-парламантарии Татьяна Чорновол, Андрей Тетерук и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. Все они и еще 9 действующих и бывших государственных чиновников просили суд отдать Пашинского на поруки.

По словам Турчинова, Пашинский продемонстрировал готовность к самопожертвованию во время Майдана. А когда бывший президент Виктор Янукович сбежал в Россию и началась ее вооруженная агрессия, он "был на фронте, где решалась судьба страны". Он подчеркнул, что Пашинского обвиняют не в коррупции и злоупотреблении властью, а в том, что он защищал честь своей жены и свою жизнь и здоровье. Кроме того, по мнению бывшего секретаря СНБО, Сейчас Пашинский не имеет ни депутатского статуса, ни одной должности, поэтому не сможет влиять на следствие, если его освободят из-под стражи.

Кроме того, 17 октября Федур подчеркивал, что суд должен освободить его подзащитного из-под стражи, поскольку доказательств совершения им преступления нет. Сам Пашинский убеждал, что по нему от политических оппонентов звучали обвинения в расстрелах на Майдане в 2014 году. Нынешнее же дело против него он связывает со своей политической позицией – в частности, он считает, что Генеральной прокуратуре просто "надо посадить Пашинского". Также экс-нардеп заявил, что не намерен бежать из Украины и будет защищать свое имя и честь в суде.

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Печерский райсуд Киева избрал Пашинскому меру пресечения 7 октября. Бывшего народного избранника обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Если вину политика докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Впоследствии защитник политика заявил, что его подзащитному угрожает смертельная опасность в случае заключения, поэтому он решил обжаловать судебное решение, которое по его словам является "незаконным". В то же время он выразил требование немедленно гарантировать меры безопасности для Пашинского.

Суд применил безальтернативный арест с целью обеспечения физического уничтожения моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти врагов страны-оккупанта,

– заявил Федур.

Что говорит Пашинский об обвинении в отношении него

Во время заседания Апелляционного суда Пашинский в очередной раз пересказал версию, что 31 декабря 2016 года он и его жена, которая была за рулем авто, попали в аварийную ситуацию. По его словаими, во время спора с водителем и пассажиром другого автомобиля, в сторону его жены прозвучали угрозы. Поэтому Пашинский якобы попросил извиниться и совершил выстрел в воздух, но Вячеслав Химикус ударил его бутылкой по голове. Лишь после этого, убеждает экс-ппарламентарий, он выстрелил нападающему в ногу.

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Какую версию обнародовал Вячеслав Химикус

По его убеждению, Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет и угрожал им. Именно за это получил бутылкой по голове. Также он утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился в Химикуса.

Как разворачивались события вокруг дела Пашинского

В ГПУ времен Луценко пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, что исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными", однако Пашинскому объявили подозрение по статье о хулиганстве. В августе 2017 года Генпрокуратура закрыла дело из-за того, что не увидела в действиях Пашинского и Хімікуса состава уголовных правонарушений. Правда, в конце того же года Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование уголовного производства об этой стрельбе. Уже в начале октября 2019 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Пашинскому по этому делу.