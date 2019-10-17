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      Генпрокурор Рябошапка внес в Раду представление на Дубневича

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      ГПУ хочет снять неприкосновенность с Ярослава Дубневича
      ГПУ хочет снять неприкосновенность с Ярослава Дубневича

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Его подозревают в присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

      В частности, народного депутата подозревают в злоупотреблении на должности председателя транспортного комитета Верховной Рады из-за влияния на должностных лиц "Укрзализныци", сообщает ГПУ.

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      Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучили и проанализировали спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняли решение о завладением средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

      Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

      В результате они использовали "заработанные" деньги по своему усмотрению.

      Учитывая депутатскую неприкосновенность Ярослава Дубневича, генеральный прокурор просит Раду снять с него неприкосновенность и предоставить разрешение на привлечение его к уголовной ответственности.

      Что известно о братьях Дубневичах?
      Ярослав Дубневич попал в Раду в 2012 году. Богдан Дубневич присоединился к нему после Революции Достоинства. Оба вступили в БПП. В Верховной Раде прошлого созыва младший Дубневич возглавлял транспортный комитет. А старший входил в бюджетный.

      Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей. Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает, что старший из братьев лоббировал интересы собственных предприятий, чтобы получить госзаказ от "Укрзализныци". А еще они эксклюзивно поставляют "Укрзализныци" скобы для скрепления рельсов и шпал.

      Журналисты расследовали, что одна из близких к Дубневичей фирма в 2014 году получила заказов от "Укрзализныци" на 103 миллиона гривен, в 2015 году – на 170, а в 2016 – на 300 миллионов гривен. Хотя фамилии Дубневичей не фигурируют в тендерной документации. Фирмы возглавляют менеджеры, ранее работавшие в их компаниях.

      Сделки с "Укрзализныцей" – не единственная схема, к которой причастны Дубневичи. В частности, НАБУ расследует резонансное дело о хищении 300 миллионов кубометров газа на сумму 1,4 миллиарда гривен.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Укрзализниця Руслан Рябошапка ГПУ Дубневич Ярослав Васильевич
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