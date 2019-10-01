"Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми

Голова Укрзалізниці Євген Кравцов із завзяттям взявся знищувати корупційні схеми у підпорядкованому йому відомстві. Спочатку він ввів табу на дурні закупівлі, як-то золоті рушники та підстаканники. Далі – економія на закупівлях нових вагонів, яку трансформували у реконструкцію старих. А тепер посягнув на святе: незмінних фаворитів мільйонних тендерів Укрзалізниці братів Дубневичів.

Так, у "чорний понеділок" 23 вересня Євген Кравцов публічно заявив, що передає зібрані по Дубневичах матеріали до правоохоронних органів. Справа стосується багаторічних закупівель анкерів за завищеними цінами.

Зверніть увагу! Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах

Перш, ніж перейти до розбору заяви Кравцова, трохи вдамся до лікнепу – про які анкери мова. Це металеві скріплення для залізничних колій. Виробляти їх можуть і інші компанії, але у братів Дубневичів є велика перевага: вони володіють патентом, через що постачати скріплення для Укрзалізниці наразі може лише корпорація КРТ.

Звісно, брати участь у конкурсі можуть і конкуренти, які виробляють еквівалент, але прописати технічні умови у документі можна таким чином, що виграє лише той, хто володіє патентом.

І от завдяки своєму вмінню домовлятися із чиновниками та маючи отакий козир Дубневичі віртуозно усунули з ринку усіх конкурентів. І тривалий час на цю історію ніхто не звертав уваги.

Але повернемось до заяв Кравцова. Він взяв та й вирахував, що за сім місяців цього року Укрзалізниця на оцих закупівлях вже втратила 60 мільйонів. І порушення виявили не лише в монополії.



Євген Кравцов

Схема, яку раптом викрили в Укрзалізниці, стосувалась двох компаній зі схожими назвами, які останнім часом постачали анкери АЗ-2 під виглядом продукції вітчизняного виробника. Коли залізничники перевірили, то з'ясували, що продукція – білоруського походження.

Її, на переконання Кравцова, імпортували через фірму-прокладку під виглядом заготовки. Це дало можливість ще й зекономити на миті. Відтак при собівартості однієї одиниці такої "деталі" в 50 гривень Укрзалізниці її впарювали вже по 90 за штуку.

У своїй гучній заяві Кравцов говорить натяками і не називає конкретних фірм. Але ж ми живемо в епоху діджиталізації, тож відкриваємо Prozorro і бачимо: від початку 2019 року Коростенський завод залізобетонних шпал активно оголошував тендери на закупівлю отих самих анкерів.

До теми: Реставрація від Укрзалізниці – коли українці будуть їздити у нових вагонах

Спочатку ходили туди різні учасники, але вигравав завжди один. Вже ближче до весни конкурентів геть не лишилося, адже переважно закупівлі діставалися фірмі "ВМ ТРЕЙДЕР", бачимо і подекуди перемоги за товкою ну з дуже співзвучною назвою "ВМ ТРЕЙДинг".

Хоча й дитині зрозуміло, що то фірми-близнюки. В обох львівська прописка та один і той самий директор. Обидві товки належать до так званої групи братів Дубневичів. Це якраз ті самі фірми зі схожими назвами, про яких у своїй Facebook-заяві згадував Євген Кравцов.

А от у мене таке питання: чого лишень зараз почали кричати "ґвалт", заявляти про білоруське походження анкерів, про завищені ціни, монополію і махінації Дубневичів? Хіба для усього цього не були заздалегідь створені відповідні умови?

Навіть якщо переглянути умови тих тендерів – там умисно прописувалися техумови під запатентовані скріплення. І прямі конкуренти, маючи еквівалент, автоматом лишалися поза грою.

Але про це історія замовчує. Натомість належна Дубневичам компанія на закиди Кравцова відповіла у доволі агресивній манері. Напевне, вирішили скористатися відпрацьованим методом, що найкращий захист – то напад. І пригрозили топу Укрзалізниці: якщо ті перестануть купляти їхні скріплення, то так само будуть ходити на допити слідчих.

Представники КРТ похвалилися, що їхні анкери відповідають сучасним вимогам і на додачу вирішили попередити УЗ, що якщо ті візьмуться купляти їх в інших виробників, тобто повернуться до застарілої технології, то це буде коштувати усім дорожче. На 30%. В прямому та непрямому сенсах.

Ну, а білоруське походження анкерів не заперечували, пославшись, що закуповували звідти метал як сировину, яку обробляли на власних ливарних потужностях. Отак усі один з одним обмінялися люб'язностями та звинуватили у корупції, приправивши погрозами кримінального переслідування.

Як на мене, кожна зі сторін в цій історії переслідує свою корисливу мету. Кравцову треба показати себе затятим господарником, який чистить УЗ від корупційних схем. Дивно, що за понад два роки на посаді він узявся за найодіознішу із них тоді, коли пішли розмови про розподіл Укрзалізниці на три компанії та ймовірну втрату контролю над усіма потоками.

Цікаво! Що заважає "Укрзалізниці" продавати пасажирам комфорт, а не муки?

Ну, а Дубневичі захищаються та намагаються втриматись біля годівниці. Адже при зміні кольору влади та без депутатського мандату утримувати контроль та домовлятися стає дедалі важче. Тож слідкуємо за перебігом протистояння.