12:55
29 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Уряд планує розділити Укрзалізницю на три компанії: деталі

      125 Читать новость на русском
      Залізничного перевізника-монополіста можуть розділити на три компанії
      Залізничного перевізника-монополіста можуть розділити на три компанії / Колаж 24 каналу

      Законопроєкт про такі дії Кабмін розробляє спільно з депутатами. Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

      Замість ПАТ "Укрзалізниця" будуть три окремі компанії, каже Криклій в інтерв'ю "Радіо Свобода".

      Читайте також: Можна інвалідність отримати, – Криклій про робочі місця у Раді

      Фокус в тому, що фактично керівник Укрзалізниці апріорі не може залишитися один – тому що ми плануємо створювати три окремі компанії з Укрзалізниці,
      – зазначив Криклій.

      Три компанії з Укрзалізниці: за що вони відповідатимуть?

      ► Доступ до інфраструктури.

      "Тобто за всю мережу, за електрифікацію, капітальні вкладення у підтримку, експлуатацію, розбудову мережі", – пояснив міністр.

      ► Пасажирські перевезення.

      Зараз вони "збиткові, проблемні", каже Криклій: "Ми будемо ставити за "кіпіай", власне, мінімізування цих збитків – максимально до нуля".

      ► Вантажні перевезення.

      "Генерувати прибутки для держави будуть вантажні перевезення", – пояснив урядовець.

      У будь-якому разі навіть чинному керівнику все одно доведеться обирати, куди він захоче піти, бо це будуть три різні посади,
      – зазначив Криклій, пояснюючи долю чинного керівника Укрзалізниці.

      Міністр також розповів, що на адміністративному кордоні з окупованим Кримом після облаштування пропускних пунктів "Чонгар" і "Каланчак" запустять легальні пасажирські перевезення.

      Що відомо про міністра інфраструктури Владислава Криклія – у матеріалі 24 каналу.\

      Що відомо про Укрзалізницю?Це державне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, національний перевізник вантажів та пасажирів. Фактично є монополістом у сфері залізничних перевезень в Україні, ще ж і надто – забезпечує 82% вантажних і майже 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

      blog_ava
      Данія скасувала дивну вимогу для охочих отримати громадянство
      сьогодні
      3828
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Реформи Укрзалізниця
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Форум видавців: 12 книг, які точно варто прочитати
      сьогодні , 12:00 Форум видавців: 12 книг, які точно варто прочитати
      Книги для гурманів 744
      Ніколи знову не допустимо – хоч би як кому, може, й кортіло: роковини трагедії Бабиного Яру
      сьогодні , 11:30 Ніколи знову не допустимо – хоч би як кому, може, й кортіло: роковини трагедії Бабиного Яру
      Борис Немировський 389
      Головні новини 28 вересня: вибух у Сумах, відставка Волкера, курс гривні на наступні роки
      сьогодні , 09:06 Головні новини 28 вересня: вибух у Сумах, відставка Волкера, курс гривні на наступні роки
      4167
      Супрун: Епідемія хвороби вейпінгу продовжується
      сьогодні , 08:40 Супрун: Епідемія хвороби вейпінгу продовжується
      Блог Соцмережі 1943
      Какие продукты в СССР были дефицитными, или совсем не существовали
      28 вересня , 22:00 Какие продукты в СССР были дефицитными, или совсем не существовали
      Максим Мирович 3853
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук