Уряд планує розділити Укрзалізницю на три компанії: деталі
Законопроєкт про такі дії Кабмін розробляє спільно з депутатами. Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Замість ПАТ "Укрзалізниця" будуть три окремі компанії, каже Криклій в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Фокус в тому, що фактично керівник Укрзалізниці апріорі не може залишитися один – тому що ми плануємо створювати три окремі компанії з Укрзалізниці,
– зазначив Криклій.
Три компанії з Укрзалізниці: за що вони відповідатимуть?
► Доступ до інфраструктури.
"Тобто за всю мережу, за електрифікацію, капітальні вкладення у підтримку, експлуатацію, розбудову мережі", – пояснив міністр.
► Пасажирські перевезення.
Зараз вони "збиткові, проблемні", каже Криклій: "Ми будемо ставити за "кіпіай", власне, мінімізування цих збитків – максимально до нуля".
► Вантажні перевезення.
"Генерувати прибутки для держави будуть вантажні перевезення", – пояснив урядовець.
У будь-якому разі навіть чинному керівнику все одно доведеться обирати, куди він захоче піти, бо це будуть три різні посади,
– зазначив Криклій, пояснюючи долю чинного керівника Укрзалізниці.
Міністр також розповів, що на адміністративному кордоні з окупованим Кримом після облаштування пропускних пунктів "Чонгар" і "Каланчак" запустять легальні пасажирські перевезення.
Що відомо про міністра інфраструктури Владислава Криклія – у матеріалі 24 каналу.\
Що відомо про Укрзалізницю?Це державне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, національний перевізник вантажів та пасажирів. Фактично є монополістом у сфері залізничних перевезень в Україні, ще ж і надто – забезпечує 82% вантажних і майже 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.