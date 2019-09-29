Уряд планує розділити Укрзалізницю на три компанії: деталі

Законопроєкт про такі дії Кабмін розробляє спільно з депутатами. Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Замість ПАТ "Укрзалізниця" будуть три окремі компанії, каже Криклій в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Фокус в тому, що фактично керівник Укрзалізниці апріорі не може залишитися один – тому що ми плануємо створювати три окремі компанії з Укрзалізниці,

– зазначив Криклій.

Три компанії з Укрзалізниці: за що вони відповідатимуть?

► Доступ до інфраструктури.

"Тобто за всю мережу, за електрифікацію, капітальні вкладення у підтримку, експлуатацію, розбудову мережі", – пояснив міністр.

► Пасажирські перевезення.

Зараз вони "збиткові, проблемні", каже Криклій: "Ми будемо ставити за "кіпіай", власне, мінімізування цих збитків – максимально до нуля".

► Вантажні перевезення.

"Генерувати прибутки для держави будуть вантажні перевезення", – пояснив урядовець.

У будь-якому разі навіть чинному керівнику все одно доведеться обирати, куди він захоче піти, бо це будуть три різні посади,

– зазначив Криклій, пояснюючи долю чинного керівника Укрзалізниці.

Міністр також розповів, що на адміністративному кордоні з окупованим Кримом після облаштування пропускних пунктів "Чонгар" і "Каланчак" запустять легальні пасажирські перевезення.

Що відомо про міністра інфраструктури Владислава Криклія – у матеріалі 24 каналу.\

Що відомо про Укрзалізницю?Це державне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, національний перевізник вантажів та пасажирів. Фактично є монополістом у сфері залізничних перевезень в Україні, ще ж і надто – забезпечує 82% вантажних і майже 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.