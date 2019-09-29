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      Правительство планирует разделить "Укрзализныцю" на три компании: детали

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      Железнодорожного перевозчика-монополиста могут разделить на три компании
      Железнодорожного перевозчика-монополиста могут разделить на три компании / Коллаж 24 канала

      Законопроект о таких действиях Кабмин разрабатывает совместно с депутатами. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

      Вместо ПАО "Укрзализныця" будут три отдельные компании, говорит Криклий в интервью "Радио Свобода".

      Читайте также: Можно инвалидность получить, – Криклий о рабочих местах в Раде

      Фокус в том, что фактически руководитель "Укрзализныци" априори не может остаться один – потому что мы планируем создавать три отдельные компании из "Укрзализныци",
      – отметил Криклий.

      Три компании из Укрзализныци: за что они будут отвечать?

      Доступ к инфраструктуре.

      "То есть за всю сеть, за электрификацию, капитальные вложения в поддержку, эксплуатацию, развитие сети", – объяснил министр.

      Пассажирские перевозки.

      Сейчас они "убыточные, проблемные", говорит Криклий: "Мы будем ставить "кипиай", собственно, минимизации этих убытков – максимально до нуля".

      Грузовые перевозки.

      "Генерировать прибыль для государства будут грузовые перевозки", – объяснил чиновник.

      В любом случае даже действующему руководителю все равно придется выбирать, куда он захочет пойти, потому что это будут три разные должности,
      – отметил Криклий, объясняя судьбу действующего руководителя "Укрзализныци".

      Министр также рассказал, что на административной границе с оккупированным Крымом после обустройства пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" запустят легальные пассажирские перевозки.

      Что известно о министре инфраструктуры Владиславе Криклие – в материале 24 канала. 

      Что известно об Укрзализныце?
      Это государственное акционерное общество железнодорожного транспорта общего пользования, национальный перевозчик грузов и пассажиров. Фактически является монополистом в сфере железнодорожных перевозок в Украине – обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Кабинет Министров Украины Укрзализниця Реформы
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