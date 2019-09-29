Правительство планирует разделить "Укрзализныцю" на три компании: детали
Законопроект о таких действиях Кабмин разрабатывает совместно с депутатами. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Вместо ПАО "Укрзализныця" будут три отдельные компании, говорит Криклий в интервью "Радио Свобода".
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Фокус в том, что фактически руководитель "Укрзализныци" априори не может остаться один – потому что мы планируем создавать три отдельные компании из "Укрзализныци",
– отметил Криклий.
Три компании из Укрзализныци: за что они будут отвечать?
► Доступ к инфраструктуре.
"То есть за всю сеть, за электрификацию, капитальные вложения в поддержку, эксплуатацию, развитие сети", – объяснил министр.
► Пассажирские перевозки.
Сейчас они "убыточные, проблемные", говорит Криклий: "Мы будем ставить "кипиай", собственно, минимизации этих убытков – максимально до нуля".
► Грузовые перевозки.
"Генерировать прибыль для государства будут грузовые перевозки", – объяснил чиновник.
В любом случае даже действующему руководителю все равно придется выбирать, куда он захочет пойти, потому что это будут три разные должности,
– отметил Криклий, объясняя судьбу действующего руководителя "Укрзализныци".
Министр также рассказал, что на административной границе с оккупированным Крымом после обустройства пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" запустят легальные пассажирские перевозки.
Что известно о министре инфраструктуры Владиславе Криклие – в материале 24 канала.
Что известно об Укрзализныце?
Это государственное акционерное общество железнодорожного транспорта общего пользования, национальный перевозчик грузов и пассажиров. Фактически является монополистом в сфере железнодорожных перевозок в Украине – обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.