Правительство планирует разделить "Укрзализныцю" на три компании: детали

Законопроект о таких действиях Кабмин разрабатывает совместно с депутатами. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Вместо ПАО "Укрзализныця" будут три отдельные компании, говорит Криклий в интервью "Радио Свобода".

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Фокус в том, что фактически руководитель "Укрзализныци" априори не может остаться один – потому что мы планируем создавать три отдельные компании из "Укрзализныци",

– отметил Криклий.

Три компании из Укрзализныци: за что они будут отвечать?

► Доступ к инфраструктуре.

"То есть за всю сеть, за электрификацию, капитальные вложения в поддержку, эксплуатацию, развитие сети", – объяснил министр.

► Пассажирские перевозки.

Сейчас они "убыточные, проблемные", говорит Криклий: "Мы будем ставить "кипиай", собственно, минимизации этих убытков – максимально до нуля".

► Грузовые перевозки.

"Генерировать прибыль для государства будут грузовые перевозки", – объяснил чиновник.

В любом случае даже действующему руководителю все равно придется выбирать, куда он захочет пойти, потому что это будут три разные должности,

– отметил Криклий, объясняя судьбу действующего руководителя "Укрзализныци".

Министр также рассказал, что на административной границе с оккупированным Крымом после обустройства пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" запустят легальные пассажирские перевозки.

Что известно о министре инфраструктуры Владиславе Криклие – в материале 24 канала.

Что известно об Укрзализныце?

Это государственное акционерное общество железнодорожного транспорта общего пользования, национальный перевозчик грузов и пассажиров. Фактически является монополистом в сфере железнодорожных перевозок в Украине – обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.