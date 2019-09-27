Можно инвалидность получить, – Криклий о рабочих местах в Раде

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что в Верховной Раде необходимо создать открытый офис, так как рабочие места народных депутатов являются неудобными.

Криклий в интервью 24 каналу вспомнил, что успел поработать народным депутатом в Верховной Раде только один день, а затем перешел на должность министра инфраструктуры.

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"У меня был один рабочий день в Верховной Раде. Но очень эффективный, я думаю, если потом сравнивать количество прогулов, то я в принципе в процентном показателе меньше всего прогулял среди всех этих сессий", – пошутил министр.

На вопрос журналистки, понравилось ли вам быть народным депутатом, он ответил: "Честно? Нет."

Думаю, что в Верховной Раде точно нужно создать открытый офис. Вот, когда жалуются, что кто-то является прогульщиком, я понимаю тех прогульщиков,

– отметил Криклий.

Он объяснил: "Я посидел с утра до вечера там в первый сессионный день. Но там настолько неудобные кресла, они коротенькие, коленки, ноги как-то упираются. Очень неудобный угол. Ноги начинают неметь, и я потом просто не мог встать. Я не представляю, как на них можно неделю подряд не вставая там сидеть. Можно инвалидность там получить, и я не шучу".

По его словам, надо что-то сделать с креслами депутатов, потому что придется каждого первого лечить. И добавил: "Собственно, я понимаю, почему они так часто выходят и идут куда-то в кулуары, потому что просто начинаешь терять ощущение ног".

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