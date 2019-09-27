Можна інвалідність отримати, – Криклій про робочі місця у Раді

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що у Верховній Раді необхідно створити відкритий офіс, адже робочі місця народних депутатів є незручними.

Криклій в інтерв'ю 24 каналу пригадав, що встиг попрацювати народним депутатом у Верховній Раді лише один день, бо потім перейшов на посаду міністра інфраструктури.

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"В мене був один робочий день у Верховній Раді. Але дуже ефективний, я думаю, якщо потім порівнювати кількість прогулів, то я в принципі у відсотковому показнику найменше прогуляв серед всіх цих сесій", – пожартував міністр.

На запитання журналістки, чи сподобалось вам бути народним депутатом, він відповів: "Чесно? Ні".

Думаю, що у Верховній Раді точно потрібно створити відкритий офіс. От, коли скаржаться, що хтось є прогульником, я розумію тих прогульників,

– зазначив Криклій.

Він пояснив: "Я посидів зранку до вечора там у перший сесійний день. Але там настільки незручні крісла, вони коротенькі, колінка, ноги якось впираються. Дуже незручний кут. Ноги починають німіти і я потім просто не міг встати. Я не уявляю, як в них можна тиждень поспіль не встаючи там сидіти. Можна інвалідність там отримати, і я не жартую".

За його словами, треба щось зробити з кріслами депутатів, бо прийдеться кожного першого лікувати. Та додав: "Власне, я розумію, чому вони так часто виходять і йдуть кудись в кулуари, бо просто починаєш втрачати відчуття ніг".

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