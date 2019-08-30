Владислав Кликлій: від радника Авакова до міністра інфраструктури

Новим міністром інфраструктури України став 32-річний Владислав Криклій. Незважаючи на молодий вік, у нього багатий досвід роботи у приватному секторі та в Міністерстві внутрішніх справ. Чим ще відомий новообраний чиновник та чому обрав посаду міністра інфраструктури – у матеріалі журналістів 24 каналу.

Криклій став міністром інфраструктури 29 серпня. Тоді під час урочистого засідання Верховної Ради ІХ скликання уряд Гройсмана пішов у відставку. Йому на зміну прийшла команда нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

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Владислав Криклій на посаді у Мінінфраструктури замінив Володимира Омеляна.



Владислав Криклій / Володимир Омелян

Біографія Владислава Криклія

Освіта та початок кар'єри

Криклій народився у Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю фінанси. Отримав диплом магістра економічних наук з відзнакою.

У 2015 році став кандидатом економічних наук. Тема його дисертаційного дослідження звучить: "Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні".

Професійну кар'єру Криклій розпочав у приватному секторі. Він працював начальником відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в банку "Інтербанк", в департаменті корпоративних фінансів інвестиційної компанії "Аструм інвестиційний менеджмент" та компанії Tickets.ua, що займається продажем квитків.

Робота в МВС України і зв'язки з Аваковим

У 2014 році розпочав кар'єру у державних органах. Криклій став радником глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова з питань впровадження інформаційних технологій. Згодом Криклія призначили заступником начальника Департаменту ДАІ МВС України і він займався ліквідацією органу.

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Після розформування ДАІ став керівником Головного сервісного центру МВС України. На цій посаді Криклій пропрацював 3,5 роки. У МВС розповіли, що за цей час команда Криклія провела серйозну реформу – створено 114 сервісних центрів МВС нового зразка, які надають послуги за принципом "єдиного вікна", 25 мобільних сервісних центрів у віддалених населених пунктах, почав функціонувати електронний кабінет водія.

Швидкий розвиток кар'єри Криклія пов'язаний з хорошими відносинами з Аваковим. Сам чиновник зауважує, що міністр внутрішніх справ нібито не просував його по службі, але погоджувався, що "підтримка була".



Владислав Криклій та Арсен Аваков

Обрання міністром в уряді Гончарука

Криклій раніше був учасником праволіберального руху "Люди важливі". Його у 2018 році організували перший заступник міністра економрозвитку, а нині голова Державної митної служби Максим Нефьодов, депутат Київради Сергій Гусовський, Віктор Андрусів та новопризначений прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Під час дострокових парламентських виборів пройшов до Верховної Ради ІХ скликання народним депутатом від "Слуги народу". Склав повноваження у перший день роботи парламенту та був призначений міністром інфраструктури.

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Декларація: якими статками володіє Криклій

За 2019 рік Владислав Криклій вказав 1 мільйон 116 тисяч гривень доходів:

Зарплата у Головному сервісному центрі МВС – майже 511 тисяч гривень;

Проценти у "Приватбанку" – майже 160 тисяч гривень;

Бонусний договір – 2 858 гривень;

Відчуження рухомого майна майже – 443 тисячі гривень.

Нерухомість Владислава Криклія:

Квартира площею 119,6 метра квадратних у Києві;

Квартира площею 100,6 метра квадратних у Києві, нею безоплатно користується Валерія Шукюрова.

Їздить новопризначений міністр інфраструктури на автомобілі Smart Fortwo.

Криклій задекларував два годинники марки Franck Muller Casablanca та Breitling.

Чиновник тримає готівкою близько 272 тисячі доларів та 120 тисяч гривень. У банку він тримає майже 2 мільйони гривень, 3 тисячі євро та 870 доларів.

Також впродовж 2019 року він сплатив майже 309 тисяч кредиту в "Приватбанку".

Що каже про Міністерство інфраструктури?

Криклій переконує, що пріоритетами у його роботі буде будівництво доріг та розвиток авіаційного сполучення всередині України.

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Зокрема, його цікавить питання покращення доріг – розміток та розширення пішохідних зон та ремонт і будівництво злітно-посадкових смуг .

Я вибрав для себе групу інфраструктури, бо це фундамент для розвитку держави. Годі говорити, що ми аграрна країна. Так, у нас неймовірні можливості в сільському господарстві. Але ми ще не реалізували свого потенціалу в частині інфраструктури. Ми можемо стати транспортним хабом для Європи й Азії,

– говорив він.



Новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком / інфографіка 24 каналу