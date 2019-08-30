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      Владислав Криклий: от советника Авакова до министра инфраструктуры

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      Владислав Кликлий – биография министра инфраструктуры Украины 2019
      Кто такой Владислав Криклий / Фото 24 канала

      Новым министром инфраструктуры Украины стал 32-летний Владислав Криклий. Несмотря на молодой возраст, у него богатый опыт работы в частном секторе и в Министерстве внутренних дел. Чем еще известен новоизбранный чиновник и почему выбрал должность министра инфраструктуры – в материале журналистов 24 канала.

      Криклий стал министром инфраструктуры 29 августа. Тогда во время торжественного заседания Верховной Рады IХ созыва правительство Гройсмана ушло в отставку. Ему на смену пришла команда нового премьер-министра Алексея Гончарука.

      Интересно: Продолжит ли Гончарук реформы Гройсмана и что о новом премьере говорят эксперты

      Владислав Криклий в должности в Мининфраструктуры заменил Владимира Омеляна.


      Владислав Криклий / Владимир Омелян

      Биография Владислава Криклия

      Образование и начало карьеры

      Криклий родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности финансы. Получил диплом магистра экономических наук с отличием.

      В 2015 году стал кандидатом экономических наук. Тема его диссертационного исследования звучит: "Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного обеспечения в Украине".

      Профессиональную карьеру Криклий начал в частном секторе. Он работал начальником отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в банке "Интербанк", в департаменте корпоративных финансов инвестиционной компании "Аструм инвестиционный менеджмент" и компании Tickets.ua, занимающейся продажей билетов.

      Работа в МВД Украины и связи с Аваковым

      В 2014 году начал карьеру в государственных органах. Криклий стал советником главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова по вопросам внедрения информационных технологий. Впоследствии Криклия назначили заместителем начальника Департамента ГАИ МВД Украины и он занимался ликвидацией органа.

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      После расформирования ГАИ стал руководителем Главного сервисного центра МВД Украины. На этом посту Криклий проработал 3,5 года. В МВД рассказали, что за это время команда Криклия провела серьезную реформу – создано 114 сервисных центров МВД нового образца, которые предоставляют услуги по принципу "единого окна", 25 мобильных сервисных центров в отдаленных населенных пунктах, начал функционировать электронный кабинет водителя.

      Быстрое развитие карьеры Криклия связано с хорошими отношениями с Аваковым. Сам чиновник отмечает, что министр внутренних дел якобы не продвигал его по службе, но соглашался, что "поддержка была".


      Владислав Криклий и Арсен Аваков

      Избрание министром в правительстве Гончарука

      Криклий ранее был участником праволиберального движения "Люди важны". Его в 2018 году организовали первый заместитель министра экономразвития, а ныне председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, депутат Киевсовета Сергей Гусовский, Виктор Андросов и новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук.

      Во время досрочных парламентских выборов прошел в Верховную Раду IХ созыва народным депутатом от "Слуги народа". Сложил полномочия в первый день работы парламента и был назначен министром инфраструктуры.

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      Декларация: какими доходами обладает Криклий

      За 2019 год Владислав Криклий указал 1 миллион 116 тысяч гривен доходов:

      Зарплата в Главном сервисном центре МВД – почти 511 тысяч гривен;
      Проценты в "Приватбанке" – почти 160 тысяч гривен;
      Бонусный договор – 2 858 гривен;
      Отчуждения движимого имущества почти – 443 тысяч гривен.

      Недвижимость Владислава Криклия:

      • Квартира площадью 119,6 метра квадратных в Киеве;
      • Квартира площадью 100,6 метра квадратных в Киеве, ею безвозмездно пользуется Валерия Шукюрова.

      Ездит новоназначенный министр инфраструктуры на автомобиле Smart Fortwo.

      Криклий задекларировал двое часов марки Franck Muller Casablanca и Breitling.

      Чиновник держит наличными около 272 тысяч долларов и 120 тысяч гривен. В банке он держит почти 2 миллиона гривен, 3 тысячи евро и 870 долларов.

      Также в течении 2019 года он заплатил почти 309 тысяч кредита в "Приватбанке".

      Что говорит о Министерстве инфраструктуры?

      Криклий утверждает, что приоритетами в его работе будет строительство дорог и развитие авиационного сообщения внутри Украины.

      Интересно: Сколько денег и времени нужно на ремонт всех дорог Украины: версия Омеляна

      В частности, его интересует вопрос улучшения дорог – разметок и расширение пешеходных зон, ремонт и строительство взлетно-посадочных полос.

      Я выбрал для себя группу инфраструктуры, потому что это фундамент для развития государства. Нечего и говорить, что мы аграрная страна. Да, у нас невероятные возможности в сельском хозяйстве. Но мы еще не реализовали свой потенциал в части инфраструктуры. Мы можем стать транспортным хабом для Европы и Азии,
      – говорил он.

      Новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком
      Новый Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком / инфографика 24 канала

       

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Статьи Публикации Министерство внутренних дел Деньги Министерство инфраструктуры
      Источник: 24 канал
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