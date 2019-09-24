"Слуга народу" Марина Нікітіна взяла собі в помічники чоловіка та візажистку: деталі

Народний депутат взяла чоловіка та подругу помічниками на платній основі. Зарплату з її рук отримуватимуть Олександр Нікітін і Вікторія Гужва. Їм платитимуть близько 17 тисяч гривень.

Інформація про помічників нардепа з’явилася на сайті парламенту. Окрім того, її підтвердила й сама народна обраниця на своїй фейсбук-сторінці.

Нікітіна запевняє: її чоловік отримав цю роботу не через родинні зв’язки, а завдяки своїй праці.

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Моїми помічниками не стали випадкові колишні помічники депутатів з досвідом. Отож знайомтесь: Олександр Нікітін має вищу освіту в аграрній галузі, а саме – механізація сільського господарства, був довіреною особою Зеленського по 82 округу, чесна справедлива людина, консультує і направляє мене в аграрній галузі та координує роботу на окрузі,

– написала вона про свого чоловіка.

Цікаво, що чоловік Нікітіної раніше займався ремонтом автомобілів в Гуляйполі. "Слугиня народу" обіцяє, що забезпечить його ненормованим графіком, серед усіх перелічених вище обов’язків додатково – функції водія та тілоохоронця.



Інформація про Нікітіну та її помічників на порталі Верховної Ради/ скріншот

Народна обраниця згадала у своєму дописі й візажистку Вікторію Гужву, яка теж стала її помічницею. Каже, що вона волонтер "Зе-команди", ідейна, чесна та непідкупна людина.

"Ми познайомились у місті Пологи під час роботи у виборчих комісіях. Вона вестиме як помічниця документообіг, працюватиме з кореспонденцією та ЗМІ, має вищу освіту в галузі туризму та фах бухгалтера і діловода", – зазначає вона.

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Зі свого боку додамо, що Гужва 9 років пропрацювала у сфері б’юті-послуг. У соцмережах вона називає сеюе візажистом, бровістом, бізнес-коучем та маркетологом.



Гужва 9 років пропрацювала в б'юті-сфері/ фото з соцмереж

На цьому перелік помічників Марини Нікітіної не завершується. До нього долучилися ще юрист Сергій Курдась і експрацівник виконавчої служби Андрій Каверин. Щоправда, ці чоловіки зарплати від депутата не отримуватимуть, працюватимуть на громадських засадах.

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