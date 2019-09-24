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      "Слуга народу" Марина Нікітіна взяла собі в помічники чоловіка та візажистку: деталі

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      Команда нардепа, що складається з чоловіка та візажистки
      Команда нардепа, що складається з чоловіка та візажистки / фото із соцмереж

      Народний депутат взяла чоловіка та подругу помічниками на платній основі. Зарплату з її рук отримуватимуть Олександр Нікітін і Вікторія Гужва. Їм платитимуть близько 17 тисяч гривень.

      Інформація про помічників нардепа з’явилася на сайті парламенту. Окрім того, її підтвердила й сама народна обраниця на своїй фейсбук-сторінці.

      Нікітіна запевняє: її чоловік отримав цю роботу не через родинні зв’язки, а завдяки своїй праці.

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      Моїми помічниками не стали випадкові колишні помічники депутатів з досвідом. Отож знайомтесь: Олександр Нікітін має вищу освіту в аграрній галузі, а саме – механізація сільського господарства, був довіреною особою Зеленського по 82 округу, чесна справедлива людина, консультує і направляє мене в аграрній галузі та координує роботу на окрузі,
      – написала вона про свого чоловіка.

      Цікаво, що чоловік Нікітіної раніше займався ремонтом автомобілів в Гуляйполі. "Слугиня народу" обіцяє, що забезпечить його ненормованим графіком, серед усіх перелічених вище обов’язків додатково – функції водія та тілоохоронця.

      Нікітіна
      Інформація про Нікітіну та її помічників на порталі Верховної Ради/ скріншот

      Народна обраниця згадала у своєму дописі й візажистку Вікторію Гужву, яка теж стала її помічницею. Каже, що вона волонтер "Зе-команди", ідейна, чесна та непідкупна людина.

      "Ми познайомились у місті Пологи під час роботи у виборчих комісіях. Вона вестиме як помічниця документообіг, працюватиме з кореспонденцією та ЗМІ, має вищу освіту в галузі туризму та фах бухгалтера і діловода", – зазначає вона.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Тепер я помічник-консультант народного депутата України. Я маю вищу економічну освіту, маю досвід підприємця, навчаюся в найкращих підприємців України. В травні 2019 року пройшла навчання на Лабораторії Онлайн Бізнесу, і те що я візажист - цього я зовсім не стидаюсь. Розвиток в житті - це головне. #верховнарада #помічникдепутата #депутат

      Допис, поширений Гужва Виктория (@victoriaguzhva)

      Гужва вже фотографується у парламенті та пише, що не стидається того, що за професією візажистка

      Зі свого боку додамо, що Гужва 9 років пропрацювала у сфері б’юті-послуг. У соцмережах вона називає сеюе візажистом, бровістом, бізнес-коучем та маркетологом.

      Гужва Зеленський команда Слуга народу
      Гужва 9 років пропрацювала в б'юті-сфері/ фото з соцмереж

      На цьому перелік помічників Марини Нікітіної не завершується. До нього долучилися ще юрист Сергій Курдась і експрацівник виконавчої служби Андрій Каверин. Щоправда, ці чоловіки зарплати від депутата не отримуватимуть, працюватимуть на громадських засадах.

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      Теги: Новини України Новини політики Скандал Слуга народу Верховна Рада Курйозні новини
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