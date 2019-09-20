Хто ви така, попийте водички, – "слуга народу" Тищенко нагрубіянив журналістці: відео

Нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка та його колегу по фракції Артема Культенка роздратувало питання журналістки. Замість відповіді обранці порадили їй "попити води" і додали що вона не має права перевіряти.

Відео із різкою відповіддю Тищенка оприлюднила "Радіо Свобода" журналістці цього видання нагрубіянив нардеп. Так, кореспондентка поставила питання Тищенку та його колезі по фракції Артему Культенку про склад нового Кабміну. Зокрема, запиталась, як звати міністерку охорони здоров'я.

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"Слуги народу" не змогли відповісти на це запитання, хоча самі ж і голосували за неї.

Дівчино, ви це питання задавали сьогодні 50 разів усім нашим колегам. Навіщо ви це робите, яка ваша мета?

– сказав на це Культенко.

Він також додав, що "із радістю давав би коментарі журналістам”, однак не розуміє, навіщо йому ставлять такі запитання. Тоді журналістка пояснила, що нині суспільство підозрює "слуг народу" у тому, що вони не читають законопроєктів, за які голосують.

"А хто ви така, щоб мене перевіряти? Ну хто ви? Мій батько? Чи дружина? Хто ви, щоб перевіряти?" – обурено відреагував Тищенко.

Окрім того, того, відомий ресторатор, який якраз перебував біля кулера, запропонував журналістці попити води. Тищенко додав, що вода "їй корисна".

Тищенко і Культенко хамлять журналістці: відео

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019

Це вже не вперше

Микола Тищенко 29 серпня, у день засідання новообраної ВР, не зміг згадати, які події відбулися 29 серпня 2014 року. Тоді журналістка декілька разів задала йому уточнюючі запитання щодо Іловайської трагедії. Тищенко відповідей уникав. Врешті він заявив: "Мені що, два роки? Я більше до вас не підійду. Мені ж не два роки. Ви ставите мені такі питання, як дворічному хлопчику. Це перший і останній раз, коли я з вами спілкувався".