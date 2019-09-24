"Слуга народа" Марина Никитина взяла себе в помощники мужа и визажистку: детали

Народный депутат взяла мужа и подругу помощниками на платной основе. Зарплату из ее рук будут получать Александр Никитин и Виктория Гужва. Им будут платить около 17 тысяч гривен.

Информация о помощниках нардепа появилась на сайте парламента. Кроме того, ее подтвердила и сама народная избранница на своей странице в Фейсбук.

Никитина уверяет: ее муж получил эту работу не из-за родственных связей, а благодаря своему труду.

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Моими помощниками не стали случайные бывшие помощники депутатов с опытом. Итак, знакомьтесь: Александр Никитин имеет высшее образование в аграрной отрасли, а именно – механизация сельского хозяйства, был доверенным лицом Зеленского по 82 округу, честный и справедливый человек, консультирует и направляет меня в аграрной отрасли и координирует работу на округе,

– написала она о своем муже.

Интересно, что муж Никитиной ранее занимался ремонтом автомобилей в Гуляйполе. "Слуга народа" обещает, что обеспечит его ненормированным графиком, среди всех перечисленных выше обязанностей дополнительно – функции водителя и телохранителя.



Информация о Никитиной и ее помощниках на портале Верховной Рады / скриншот

Народная избранница вспомнила в своем посте и визажистку Викторию Гужву, которая тоже стала ее помощницей. Говорит, что она волонтер "Зе-команды", идейный, честный и неподкупный человек.

"Мы познакомились в городе Пологи во время работы в избирательных комиссиях. Она будет вести как помощница документооборот, работать с корреспонденцией и СМИ, имеет высшее образование в области туризма и профессию бухгалтера и делопроизводителя", – отмечает она.

Гужва уже фотографируется в парламенте и пишет, что не стыдится того, что по профессии визажист

Со своей стороны добавим, что Гужва 9 лет проработала в сфере бьюти-услуг. В соцсетях она называет себя визажистом, бровистом, бизнес-коучем и маркетологом.



Гужва 9 лет проработала в бьюти-сфере/ фото из соцсетей

На этом список помощников Марины Никитиной не завершается. К нему присоединились еще юрист Сергей Курдась и экс-работник исполнительной службы Андрей Каверин. Правда, эти мужчины зарплаты от депутата получать не будут, будут работать на общественных началах.

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