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      "Слуга народа" Марина Никитина взяла себе в помощники мужа и визажистку: детали

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      Команда нардепа, состоящая из мужа и визажистки
      Команда нардепа, состоящая из мужа и визажистки / Фото из соцсетей

      Народный депутат взяла мужа и подругу помощниками на платной основе. Зарплату из ее рук будут получать Александр Никитин и Виктория Гужва. Им будут платить около 17 тысяч гривен.

      Информация о помощниках нардепа появилась на сайте парламента. Кроме того, ее подтвердила и сама народная избранница на своей странице в Фейсбук.

      Никитина уверяет: ее муж получил эту работу не из-за родственных связей, а благодаря своему труду.

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      Моими помощниками не стали случайные бывшие помощники депутатов с опытом. Итак, знакомьтесь: Александр Никитин имеет высшее образование в аграрной отрасли, а именно – механизация сельского хозяйства, был доверенным лицом Зеленского по 82 округу, честный и справедливый человек, консультирует и направляет меня в аграрной отрасли и координирует работу на округе,
      – написала она о своем муже.

      Интересно, что муж Никитиной ранее занимался ремонтом автомобилей в Гуляйполе. "Слуга народа" обещает, что обеспечит его ненормированным графиком, среди всех перечисленных выше обязанностей дополнительно – функции водителя и телохранителя.

      Нікітіна
      Информация о Никитиной и ее помощниках на портале Верховной Рады / скриншот

      Народная избранница вспомнила в своем посте и визажистку Викторию Гужву, которая тоже стала ее помощницей. Говорит, что она волонтер "Зе-команды", идейный, честный и неподкупный человек.

      "Мы познакомились в городе Пологи во время работы в избирательных комиссиях. Она будет вести как помощница документооборот, работать с корреспонденцией и СМИ, имеет высшее образование в области туризма и профессию бухгалтера и делопроизводителя", – отмечает она.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Тепер я помічник-консультант народного депутата України. Я маю вищу економічну освіту, маю досвід підприємця, навчаюся в найкращих підприємців України. В травні 2019 року пройшла навчання на Лабораторії Онлайн Бізнесу, і те що я візажист - цього я зовсім не стидаюсь. Розвиток в житті - це головне. #верховнарада #помічникдепутата #депутат

      Допис, поширений Гужва Виктория (@victoriaguzhva)

      Гужва уже фотографируется в парламенте и пишет, что не стыдится того, что по профессии визажист

      Со своей стороны добавим, что Гужва 9 лет проработала в сфере бьюти-услуг. В соцсетях она называет себя визажистом, бровистом, бизнес-коучем и маркетологом.

      Гужва Зеленський команда Слуга народу
      Гужва 9 лет проработала в бьюти-сфере/ фото из соцсетей

      На этом список помощников Марины Никитиной не завершается. К нему присоединились еще юрист Сергей Курдась и экс-работник исполнительной службы Андрей Каверин. Правда, эти мужчины зарплаты от депутата получать не будут, будут работать на общественных началах.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Верховная Рада Слуга народа Скандал
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