Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах

Укрзалізниця продовжує вражати своїх пасажирів! Ви скаржились на поганий сервіс та роздовбані вагони? Так от вам – отримайте. Національний перевізник вирішив "Гуляти, так гуляти" та витратив понад 10 мільйонів на відновлення одного плацкарту. І не кажіть потім, що про вас – пасажири – в Укрзалізниці не дбають.

Днями керівник Укрзалізниці Євген Кравцов вийшов у люди та повів журналістів на оглядини першого відреставрованого плацкарту. Головні видимі новації: нове оздоблення, нова оббивка сидінь, туалети з вакуум-системою, купа розеток та кавомашина у провідника.

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Те, що не одразу впадає у вічі – система кондиціонування і відеонагляд. Так, вагон виглядає симпатично, але витрачена сума на його реконструкція насправді відбирає мову! 10,5 мільйона гривень, або 400 тисяч доларів.

Бюджет у компанії обмежений, тому розраховувати на швидкі темпи оновлення не варто. Реставруватимуть не більше трьох одиниць на рік. Для порівняння: на такі гроші можна звести елітний будинок у Києві. Тож, якщо пощастить і ви будете їхати новим плацкартом, то уявіть, що ви перебуваєте в елітних апартаментах.

Ну, а якщо без жартів, керівництво Укрзалізниці, дуже пишається капітальним ремонтом першої плацкартної ластівки та запевняє – це неймовірна економія. Адже купляти нові вагони дорожче удвічі. Спочатку я не повірила. Виходить, що новий вагон вартує понад 800 тисяч доларів. Але такі цифри й справді є нормою для ринку вагонів.

Ще два роки тому Укрзалізниця жалілася на дорожнечу, тоді там наводили цифру у 23 мільйони гривень за одиницю. Та зрештою, свіженька презентація реставрованого вагона від Кравцова більше схожа на піар-хід та спробу виправдатись перед суспільством через нелюдські умови перевезення пасажирів у старих плацкартах.

Реставрований вагон від Укрзалізниці

Цьогоріч кількість скарг щодо цього просто зашкалювала й у соцмережах, і у пресі. Але повернемося до питання вартості вагонів. Влітку журналісти ЦРУ досліджували стан справ на залізниці. Враження сумні. Технічний стан і вагонів, і локомотивів на межі. Вагони критично потребують оновлення.

І тут з'ясовується, що насправді ж за новими вагонами далеко ходити не треба – маємо ми власний Крюківський завод. Там бідкаються та розводять руками, що Укрзалізниця не виконує півторамільярдний контракт, за яким має поставити на рейки 54 нові вагони, але не перераховує гроші.

Зараз ця справа у суді. Насправді новина обурює! Допоки пасажири мучаться у задушливих та брудних радянських плацкартах, нові вагони не виходять на рейки. Чому? А справа у ціні одного вагону, яку на Крюківському афішувати не дуже й то хотіли. Хоча розцінки можна подивитись на сайті Prozorro.

За один купейний вагон крюківчани хочуть 28 мільйонів. В УЗ вважають, що ціна завищена у півтора раза, адже по суті нема конкуренції.

Та зрештою контракт у серпні минулого року уклали, а згодом в Укрзалізниці оговталися та поставили його на паузу. Так доля новозбудованих вагонів досі у підвішеному стані. А що запропонують пасажирам? У свіжому інтерв'ю журналістам очільник Укрзалізниці Кравцов згарячу навіть висловив думку, що через тотальну критику у компанії замислювались геть зняти із рейок старі радянські вагони. Але це б призвело до колапсу у пасажирських перевезеннях – їхнього скорочення майже вполовину. Тож обрали наступний варіант – гроші.



Керівник Укрзалізниці Євген Кравцов

Хочете кращих умов – їхати в новому вагоні – платіть утричі дорожче, аніж за подорож у розбитому плацкарті. Вам надають право вибору. Мовляв, це справедлива класова розрізненість і не скигліть. Щоправда, пасажир іноді може зробити вибір у бік автобусу чи навіть авіаподорожі. Бо мандрувати за кордон лоукостами вже подекуди набагато дешевше, аніж дістатися залізницею до родичів у сусіднє місто.

Ціни на квитки Львів – Київ від Укрзалізниці та українського лоукостера SkyUp

Та й ціни на квитки на місці не стоятимуть. І сьогодні в УЗ на закиди щодо поганого стану вагонів відверто заявляють, що допоки пасажирські перевезення не будуть самоокупні, на диво сподіватися не варто. Тож будете платити більше, будуть вам і нові вагони.

Ну, а на завершення традиційно захотілося зазирнути у Prozorro на предмет VIP закупівель залізниці. Чи є там щось новеньке? Життя вирує, змінюється, але не закупівлі Укрзалізниці. Рушники, сорочки та підстаканники ніби вже й поставили на паузу, але ж красиво жити їм ніхто не забороняв.

Чиновникам хочуть купити 63 м'які, зручні шкіряні крісла по 8 тисяч гривень за штуку і готові витратити на це пів мільйона гривень. Зі зміною влади у країні та новими призначеннями у Кабміні, реформи нам обіцяють, зокрема й в Укрзалізниці.

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У планах нового міністра транспорту розділити її на три структури, які б керували залізничною інфраструктурою, окремо пасажирськими та вантажними перевезеннями. І Кравцову тут доведеться поділитися впливом та відповідальністю.