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      Збитки на понад 60 мільйонів гривень: Укрзалізниця передала СБУ докази проти Дубневичів

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      Ярослав і Богдан Дубневич у сесійній залі Верховної Ради
      Ярослав і Богдан Дубневич у сесійній залі Верховної Ради / Фото Олега Федонюка

      Укрзалізниця передала Службі безпеки докази проти компаній, пов'язаних із братами Дубневичами. УЗ звинувачує їх у завданні збитків на понад 60 мільйонів гривень.

      В УЗ виявили, що компанії Дубневичів у 2018-2019 роках постачали Укрзалізниці деталі, які нібито виготовляли самі. Водночас насправді їх імпортували з Білорусі.

      Важливо: Королі готівки: як Дубневичі "сколотили" свої багатомільйонні статки – вражаюче відео

      При цьому, після ввезення в Україну їхню вартість завищували майже вдвічі.

      "Чорний понеділок" для братів Дубневичів. Укрзалізниця зібрала і передала матеріали правоохоронцям щодо мільйонних збитків при купівлі та постачанні анкерів,
      — сказав керівник Укрзалізниці Євген Кравцов.

      За підрахунками представників Укрзалізниці, лише за 7 місяців 2019 року завищення вартості могло скласти більше 60 мільйонів гривень.

      Дивіться також: як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці

      Хто такі брати Дубневичі і в чому їх підозрюють?Ярослав Дубневич потрапив у Раду в 2012 році. Богдан Дубневич приєднався до нього після Революції гідності. Обидва вступили до БПП. У Верховній Раді минулого скликання молодший Дубневич очолював транспортний комітет. А старший входив до бюджетного.

      Дубневичі володіють корпорацією з будівництва залізничних колій. Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює, що старший із братів лобіював інтереси власних підприємств, аби отримати держзамовлення від "Укрзалізниці". А ще вони ексклюзивно постачають "Укрзалізниці" скоби для скріплення рейок і шпал.

      Журналісти розслідували, що одна із близьких до Дубневичів фірма у 2014 році отримала замовлень від Укрзалізниці на 103 мільйони гривень, у 2015 році – на 170, а у 2016 – на 300 мільйонів гривень. Хоча прізвища Дубневичів не фігурують у тендерній документації. Фірми очолюють менеджери, які раніше працювали у їхніх компаніях.

      Оборудки з Укрзалізницею – не єдина схема, до якої причетні Дубневичі. Зокрема, НАБУ розслідує резонансну справу про розкрадання 300 мільйонів кубометрів газу на суму 1,4 мільярда гривень.

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      Теги: Новини України Гроші Укрзалізниця Дубневич Ярослав Васильович Дубневич Богдан Васильович СБУ
      Джерело: 24 канал
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