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      Убытки на более 60 миллионов гривен: Укрзализныця передала СБУ доказательства против Дубневичей

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      Ярослав и Богдан Дубневичи в сессионном зале Верховной Рады
      Ярослав и Богдан Дубневичи в сессионном зале Верховной Рады / Фото Олега Федонюка

      Укрзализныця передала Службе безопасности доказательства против компаний, связанных с братьями Дубневичами. УЗ обвиняет их в нанесении ущерба на 60 миллионов гривен.

      В УЗ обнаружили, что компании Дубневичей в 2018-2019 годах поставляли Укрзализныце детали, которые якобы изготавливали сами. На самом же деле их импортировали из Беларуси.

      Важно: Короли наличных: как Дубневичи "сколотили" свое многомиллионное состояние – впечатляющее видео

      При этом, после ввоза в Украину завышали их стоимость почти вдвое.

      "Черный понедельник" для братьев Дубневичей. Укрзализныця собрала и передала материалы правоохранителям относительно миллионных убытков при покупке и поставке анкеров,
      — сказал руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

      По подсчетам представителей "Укрзализныци", только за 7 месяцев 2019 года завышение стоимости могло составить более 60 миллионов гривен.

      Смотрите также: как братья Дубневичи наживаются на пассажирах украинской железной дороги

      Кто такие братья Дубневичи и в чем их подозревают? Ярослав Дубневич попал в Раду в 2012 году. Богдан Дубневич присоединился к нему после Революции Достоинства. Оба вступили в БПП. В Верховной Раде прошлого созыва младший Дубневич возглавлял транспортный комитет. А старший входил в бюджетный.

      Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей. Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает, что старший из братьев лоббировал интересы собственных предприятий, чтобы получить госзаказ от "Укрзализныци". А еще они эксклюзивно поставляют "Укрзализныце" скобы для скрепления рельсов и шпал.

      Журналисты расследовали, что одна из близких к Дубневичам фирма в 2014 году получила заказов от "Укрзализныци" на 103 миллиона гривен, в 2015 году – на 170, а в 2016 – на 300 миллионов гривен. Хотя фамилии Дубневичей не фигурируют в тендерной документации, фирмы возглавляют менеджеры, которые ранее работали в их компаниях.

      Сделки с Укрзализныцей – не единственная схема, к которой причастны Дубневичи. В частности, НАБУ расследует резонансное дело о хищении 300 миллионов кубометров газа на сумму 1,4 миллиарда гривен.

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      Теги: Новости Украины Деньги СБУ Дубневич Богдан Васильевич Дубневич Ярослав Васильевич Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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