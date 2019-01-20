Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці

Генпрокурор Юрій Луценко врятував від звинувачень у корупції одного з найбільш одіозних депутатів Ярослава Дубневича, який заліз у гаманці всіх пасажирів української залізниці. Луценко завернув подання про зняття недоторканності проти депутата Ярослава Дубневича, яке підготувало НАБУ та спеціалізована прокуратура.

Таким чином, він допоміг своєму соратнику по фракції та позбавив його проблем прямо перед виборами. НАБУ розслідує декілька справ, де фігурують брати Дубневичі або пов'язані з ними компанії. Вищезгадане подання ж стосується махінацій з грошима "Укрзалізниці" – державного підприємства, жахливим сервісом якого змушені користуватися всі громадяни України.

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Замість того, щоб йти на оновлення вагонів або зарплати персоналу, кошти стають здобиччю "смотрящих", які після кожних виборів обсаджують "Укрзалізницю". Одним з головних "смотрящих" нової влади на "Укрзалізниці" став Ярослав Дубневич, який за квотою БПП отримав комітет з питань транспорту, а його фірми стали заміняти людей Януковича в постачаннях ресурсів для залізниці.

Я особисто отримував офіційні відповіді про те, що в останній рік "злочинної влади" певну номенклатуру, скріплення й прокладки, закривав для залізниці депутат Вілен Шатворян, близький друг сина Януковича.



Вілен Шатворян

Та коли влада змінилася, цю саму номенклатуру товарів почали постачати брати Дубневичі.

Якщо в перший рік після Майдану, у 2014 році, компанія, наближена до братів Дубневичів, постачала на суму 103 мільйони гривень, то вже у 2015 році об'єми зросли до 173 мільйонів. Щоб гарантувати потоки у свої кишені, Дубневичі одразу після зміни влади поставили свого директора з інфраструктури "Укрзалізниці" Сергія Михальчука.

Справа, яку розслідує НАБУ, стосується іншої продукції, яку регулярно закупляє "Укрзалізниця" – стрілочні переводи. Розмір ймовірної шкоди – майже 100 мільйонів гривень. Переможцем тендерів стала компанія "Арго", проте заплачені "Укрзалізницею" гроші не затримувалися на рахунках фірми-посередника, вона переказувала їх корпорації "КРТ" братів Дубневичів.

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Ця корпорація закупляла стрілочні переводи у виробника – "Дніпропетровського стрілочного заводу". Замість прямих поставок "Укрзалізниця" купляла продукцію через дві прокладки, які забирали собі частину грошей. Різниця в ціні за перекладання паперів з однієї тумбочки в іншу становила 20% від загальної вартості: ці гроші фактично забиралися у нас з вами як клієнтів" Укрзалізниці" та осідали на рахунках Дубневичів.

Крім цього, Дубневичі не встигли зробити поставку на "Укрзалізницю" й держава підписала з його компанією "Арго" додатковий документ – збільшили й терміни виконання угоди, й вартості закупівлі аж на 57 мільйонів гривень. Загальна сума договору лише по цій позиції досягла 350 мільйонів гривень.

Участь компаній Дубневича у постачаннях на "Укрзалізницю" – це відвертий конфлікт інтересів, коли з одного боку депутат відповідає за транспортну галузь на рівні Верховної Ради, а з іншого боку має бізнес-інтереси. Але регламентний комітет парламенту, який негласно контролюється іншим клієнтом НАБУ Миколою Мартиненком, нічого не робить для врегулювання цього конфлікту інтересів: ворон ворону око не виклює.

А тепер ще й Луценко запоров подання, повернувши його на доопрацювання в антикорупційну прокуратуру. В такий спосіб – "повернення Луценком на доопрацювання" – уже було поховане одне з інших розслідувань НАБУ щодо депутата від "Народного фронту" Дениса Дзензерського.



Денис Дзензерський

Інші інтереси Дубневичів стосуються енергетики – вони також були викриті НАБУ в зловживаннях. У Дубневичів є теплові електроцентралі в округах, за якими вони обиралися в парламент, скупивши ці території під корінь.

Але місцеві мешканці часто навіть не уявляють, що ті блага, за які вони жертвували Дубневичам свої голоси, були подаровані їм за віджаті в них же гроші. Схему Дубневича порівнюють зі схемою депутата-втікача Олександра Онищенка.



Онищенко втік з України та перебуває у розшуку

НАБУ виявило, що схематоз Дубневича будувався завдяки різниці в цінах на газ для різних споживачів – для населення нижче, для бізнесу – дорожче. Теплові електроцентралі Дубневичів брали дешевий газ, який мав іти для виробництва тепла для населення й перетворювали його на електроенергію, яку потім продавали на ринку.

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Збитки від такої діяльності Дубневичів могли складати астрономічну суму – від 700 мільйонів до 1,5 мільярда гривень, як випливає з документів суду, куди слідчі зверталися за санкціями на обшук. Оперуючи такими потоками, схемами на газі та "Укрзалізниці", брати Дубневичі потрапили на перші шпальти газет у 2016 році, коли було опубліковано перші електронні декларації чиновників.

У львівських братів-мажоритарників готівки виявилося, за їх же словами, на суму понад 715 мільйонів гривень. Плюс сотні – не десятки, а сотні – об'єктів нерухомого майна. Це – абсолютне перше місце в книзі рекордів української корупції.

Ми ніколи не зможемо отримати чесну владу, ніколи не позбудемося корупціонерів у парламенті, якщо не поміняємо закон про вибори, заборонивши злочинну мажоритарку. Саме за нею було обрано братів Дубневичів до парламенту. І це має стати завданням вже нового президента – жодного надії на те, що чинний глава держави Петро Порошенко позбавить своїх соратників майбутнього в політиці, не залишилося.